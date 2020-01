Niemand laat zich afschrikken door zelfmoord op scène: ‘Familie’ krijgt drie extra voorstellingen Fien Tondeleir

03 januari 2020

20u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gent In het NTGent gaat morgenavond ‘Familie’ in première, een gezinsdrama waarin vader, moeder en twee dochters – gespeeld door het gezin van acteur Filip Peeters – zich op het podium van het leven beroven. Iedereen die een ticket kocht, kreeg een waarschuwingsmail, maar het zware thema schrikt het publiek niet af. “Er zijn geen annulaties. Integendeel: er komen extra voorstellingen.”

Het nieuwe stuk van NTGent-directeur Milo Rau – morgenavond voor het eerst op de planken in de schouwburg op het Sint-Baafsplein – toont live hoe acteur Filip Peeters, zijn vrouw An Miller en hun dochters Leonce (13) en Louisa (14) zich opknopen zoals dat 7 jaar geleden ook gebeurde in een huis in het Franse Calais. Op de afscheidsbrief die toen gevonden werd, stond: “Het spijt ons, we hebben het verknald”, met nog een paar richtlijnen over wat er met hun huisdieren moest gebeuren.

“De doorloop van het stuk vond vandaag (vrijdag, red.) plaats. Er zit wat lichtheid in, ja, maar we willen niet dat mensen denken dat ze naar een komedie gaan, want dat is het allerminst”, zeggen ze bij het NTGent. “Het is een zwaar thema.”

Vandaar de waarschuwingsmails die op voorhand werden uitgestuurd naar iedereen die een ticket kocht. Daarin wordt onder meer gemeld dat de voorstelling “aanstootgevende beelden bevat en niet aangeraden is voor iedereen onder de 16 jaar”. Nadien volgt een verwijzing naar de Zelfmoordlijn.

“Opvallend: er is niemand die heeft afgehaakt”, klinkt het nog bij het stadstheater. “Integendeel, er was nog meer interesse – elke extra voorstelling was in een mum van tijd uitverkocht." Omdat er nog altijd veel vraag is naar tickets, plant het NTGent zelfs drie extra voorstellingen, tijdens de Gentse Feesten. ‘Familie’ zal dus ook vertoond worden op 18, 20 en 21 juli. “De dochters van Filip en An zijn nog tieners dus we kunnen nieuwe voorstellingen enkel plannen in weekends en schoolvakanties.”

Het NTGent weet nu nog niet of er annulaties zullen volgen. “Op dit moment heeft niemand de voorstelling al gezien – het is dus afwachten hoe ze onthaald wordt. Maar wie komt of nog van plan is tickets te bestellen, weet nu tenminste wel wat hij of zij kan verwachten.”

Dat het tonen van zelfmoord op scène tot kopieergedrag zou kunnen leiden, zoals het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) aanstipte, weerlegde NTGent-directeur Milo Rau. Het is niet de eerste keer dat hij een controversieel stuk regisseert. “Als je ziet hoe een familie zich ophangt, die je voordien hebt leren kennen, dan wordt een romantisch verhaal een vreselijk verhaal. [...] Op scène over zelfmoord praten zonder te laten zien wat het werkelijk is, zou onverantwoord zijn", sprak hij in de Zwitserse krant ‘Tages-Anzeiger’.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.