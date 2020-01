Niemand durft de stads-skybox van AA Gent nog gebruiken: één keer gebruikt op twee jaar tijd Erik De Troyer

19u46 6 Gent Skybox van de stad Gent in de Ghelamco Arena werd de voorbije twee jaar één keer gebruikt voor een teamevent van het mobiliteitsbedrijf. Voor de rest stond de skybox leeg. Niemand durft hem nog te gebruiken.

De skybox is een gevoelige kwestie. Dat de stad Gent over een eigen skybox in de Ghelamco Arena beschikte, was voor iedereen een complete verrassing, begin 2018. Dat de Gentse politici er geregeld etentjes organiseerden en die lieten betalen door de stad, maakte de schandaalsfeer rond het hele Ghelamco-dossier toen er niet beter op. Het bleek om 13.500 euro aan etentjes te gaan op 4,5 jaar tijd, tijdens 23 ‘vergaderingen’ die daar werden georganiseerd door politici. En dan waren er ook nog enkele privé-feestjes. Maar wie er juist werd uitgenodigd door wie, en wanneer, dat bleek niet meer te achterhalen. Uiteindelijk werd er een nieuw reglement goedgekeurd om het correct gebruik van de skybox te regelen. Iedereen die hem gebruikt moet zijn eigen catering-factuur bijvoorbeeld betalen. Maar niemand blijkt nog interesse te tonen.

De skybox is eigenlijk geen eigendom van de stad. Hij werd via een gebruiksovereenkomst bij notariële akte ter beschikking gesteld van de stad, een soort bedanking van AA Gent naar de stad toe. De stad krijgt nog steeds voor elke thuismatch tickets en parkeerplaatsen toegewezen maar die worden dus nooit geclaimd.

“Ik stel ook vast dat niemand hem nog durft gebruiken”, zegt schepen Sami Souguir (Open VLD). “We zullen in elk geval naar een oplossing moeten zoeken want een skybox die altijd leeg staat daar heeft niemand iets aan. We werken aan een oplossing maar het is minder evident dan het lijkt.”

Gemeenteraadslid Manuel Mugìca Gonzalez (Open VLD) kon er wel nog mee lachen. “Ik begin te vrezen dat we een leegstandstaks zullen moeten betalen”, grapte hij.