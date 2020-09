Niels Elewaut (RC Gent): “Zure nederlaag, maar we gaan ons herpakken” Dominique Lampo

20 september 2020

21u22 1 Gent De geschiedenis herhaalt zich voor RC Gent. Net als vorig jaar werd het uit de beker geknikkerd door een provincialer. Jannes Tant zag in zijn eigen Blankenberge hoe de Ratjes in de verlengingen met 3-2 verloren en de kans op een leuke affiche door de neus geboord zien. Niels Elewaut zat na de wedstrijd ook danig verveeld met de uitschakeling.

“Het is het tweede jaar op rij dat we door een lager spelende club uitgeschakeld worden en dat is natuurlijk zuur. Je voelde al van bij de aftrap dat dit Blankenberge geen eitje was. Voetballend waren we de betere ploeg, maar op het slechte veld konden we te weinig tempo maken om hen voor onoverkomelijke problemen te plaatsen. Zij hadden iets meer power en daar maakten ze toch wel gebruik van om ons het spelen te beletten. Bovendien wisten zij een vrije kopbalkans te benutten en dat maakte de opdracht er voor ons niet gemakkelijker op. Na de rust kon ik vrij snel de gelijkmaker scoren. Het werden finaal verlengingen. Een doelpunt van Björn Caryn leek ons op de goede weg te zetten. Het is zuur als je dan in de slotfase nog twee doelpunten slikt. Ja, we hadden graag verder gebekerd. We konden te weinig een antwoord geven op de power van Blankenberge.”

Ronse

Veel tijd om te piekeren, krijgen de Ratjes niet. Woensdag trekt de ploeg van Jannes Tant naar SK Ronse. Elewaut hoopt dat hij dan met een beter gevoel huiswaarts kan trekken. “Het is natuurlijk wat vervelend dat we nu een wedstrijd van 120 minuten in de benen hebben in de aanloop naar die wedstrijd in Ronse. Maar aan de andere kant krijgen we nu heel snel de kans om de spons te vegen over die mindere prestatie. Zo zag coach Jannes Tant het ook. Hij had natuurlijk graag gewonnen op wandelafstand van zijn deur. Hij wou de nederlaag ook niet dramatiseren en hoopt vooral dat we woensdag het allerbeste RC Gent te zien krijgen. Al bij al was de voorbereiding niet zo slecht en we hoeven ook niet met twijfels naar Ronse af te reizen. We gaan ons herpakken in Ronse en dan praten we niet meer over die bekernederlaag.”