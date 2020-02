Nicolas Vanden Eynden volgt Steve Stevens op in de gemeenteraad voor Open Vld Sabine Van Damme

12 februari 2020

21u26 0 Gent Na een jaar en twee maanden geeft gemeenteraadslid Steve Stevens (Open Vld) er de brui aan. Hij is de eerste die afhaakt deze legislatuur. Hij ziet zijn mandaat niet meer te combineren met zijn job en zijn gezin. Nicolas Vanden Eynden volgt hem op.

Vanden Eynden stond zich al een tijd warm te lopen langs de lijn, want iedereen verwachtte dat Guy Verhofstadt zijn mandaat zou doorgeven. Verhofstadt houdt zijn zetel in de Gentse gemeenteraad echter nog steeds warm. Nicolas Vanden Eynden uit Gentbrugge, algemeen directeur van het congrescentrum ICC en vader van 2 dochters, is er meer dan klaar voor. Hij zetelde van mei 2017 tot eind 2018 al in de Gentse OCMW-raad. “Vanuit deze expertise wil ik mijn taken verderzetten in de gemeenteraad, voor een nog sterker sociaal Gent.” Nicolas zal namens Open Vld Gent zetelen in de commissie Mobiliteit, openbaar domein, economie en werk en de commissie Onderwijs, welzijn en participatie.

Steve Stevens, die op 17 februari stopt, zegt: “Naast mijn job aan Universiteit Gent, ben ik ook zelfstandig in bijberoep en heb ik een gezin met 2 jonge kinderen. Het was niet langer haalbaar om dat te combineren met mijn taak als gemeenteraadslid. Ik blijf achter het project van Open Vld Gent staan en geef de fakkel in volle vertrouwen door aan Nicolas.” Fractievoorzitter Stephanie D’Hose heeft een dubbel gevoel bij de wissel. “Ik zie Steve met spijt in het hart uit onze fractie vertrekken, hij was een erg betrokken gemeenteraadslid met een hart van goud. Maar we verwelkomen Nicolas met veel goesting in onze groep en zijn er van overtuigd dat hij een meerwaarde zal betekenen voor Gent en de Gentenaars.”

Als er nog iemand wegvalt bij Open Vld, is Alana Herman de volgende die binnenkomt.