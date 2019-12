Nicola en zijn robot brengen bezoekje aan UZ Gent om mensen op te roepen plasma te doneren Yannick De Spiegeleir

19 december 2019

16u59 1 Gent Nicola Dejaeghere uit het West-Vlaamse Gullegem bracht deze namiddag een bezoek aan het kinderziekenhuis van het UZ Gent vergezeld door een robot. Met zijn tour door Vlaanderen in het kader van de Warmste Week hoopt hij nieuwe plasmadonoren te vinden, want zijn dochtertje Franne (4) - die aan een immuunziekte lijdt - heeft jaarlijks 130 van die donaties nodig.

Oorspronkelijk was het plan dat Nicola met een zelfgemaakte zitmaaier zou arriveren op de campus van het UZ Gent, maar die is jammer genoeg defect. Zijn robot die mensen warm maakt om plasma te doneren, doet het gelukkig wel nog. “Ik wil mensen oproepen om plasma te doneren, want mijn dochtertje en haar lotgenoten hebben wekelijks antistoffen nodig die gehaald worden uit plasma”, verduidelijkt Nicola, die in het kinderziekenhuis heel wat bekijks had met zijn robot.

Intussen heeft Nicola ook al een alternatief voorhanden voor zijn defecte zitmaaier: binnenkort zet hij zijn tocht verder met een aangepaste buggy.

