Nic Balthazar lokt de (Vlaamse) toeristen naar Gent met grappig filmpje

Sabine Van Damme

28 juni 2020

18u57 0 Gent Wij Gentenaars weten dat natuurlijk al lang, hoe geweldig schoon onze stad is. Maar regisseur Nic Balthazar zet dat nog even netjes op een rijtje in een filmpje, en blijkbaar volgen er binnenkort nog.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het filmpje is gemaakt in opdracht van Visit Gent, met de bedoeling de Vlamingen ervan te overtuigen bij hun vakantie in eigen land naar Gent af te zakken. Er worden zelfs gratis overnachtingen verloot. Het toerisme in Gent heeft door corona een stevige ‘krak’ gekregen, en de hotels staan nog steeds zo goed als leeg. Het is een probleem dat ook andere steden kennen, en dus barst de strijd om de inlandse toerist nu los. De buitenlanders, die blijven vermoedelijk nog wel even weg uit ons land, met dank aan onze coronacijfers.