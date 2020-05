Neuzenverkopers misnoegd: “Waarom mogen wij niet buiten en andere marktkramers wel?” Erik De Troyer

14 mei 2020

16u59 5 Gent De uitbaters van de Gentse neuzenkramen zijn misnoegd. Ze hadden verwacht maandag hun kraam weer op de kasseien van de Groentenmarkt te mogen zetten, maar kregen donderdag de melding dat ze nog binnen moeten blijven. “In andere steden mag het wel”, foetert neuzenman Carl.

“Wij zijn ook marktkramers, wij kunnen ons perfect aan de maatregelen houden”, zegt Carl Demeestere. “Omdat we in Gent worden beschouwd als ‘uitstal bij een handelszaak’ mogen we nog niet verkopen. Dat is broodroof, hé. En het probleem is er niet alleen bij de neuzenverkopers. Ook verkopers van ijsjes, wafels enzovoort moeten in Gent binnenblijven. Onterecht.”

Ook neuzenvrouw Nele Damman sluit zich daar bij aan. “Wij zijn met onze neuzenkarren toch een begrip in Gent hé. En wij doen het allemaal om onze boterham te verdienen, het is geen hobby. We hopen dat de stad alsnog van gedacht verandert en ons groen licht geeft om toch buiten te komen.” Zij deed eerder vandaag een oproep naar de Gentenaars om massaal neuzen te kopen.

Strijdbijl begraven

De verschillende neuzenkramen denken er nu zelfs aan om de strijdbijl even te begraven en samen te ijveren bij de stad voor een nieuwe regeling. Of hoe de neuzenoorlog even zijn focus verlegt...