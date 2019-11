Neuzenman vraagt schrapping van perimeter van 50 meter

Erik De Troyer

05 november 2019

14u14 2 Gent Neuzenman Carl Demeestere vroeg dinsdag in het hof van beroep om de opgelegde perimeter van 50 meter ten opzichte van zijn concurrent op te heffen.

Demeestere kreeg die voorwaarde opgelegd na zijn veroordeling voor het beledigen van de andere neuzenverkoper. De kramen van beide rivalen blijken echter slechts 38 meter uit mekaar te staan waardoor Carl zich niet aan die voorwaarde kan houden.. “Ik heb gevraagd om die perimeter op te te heffen of te verkleinen naar een haalbare afstand. Verder heb ik uitgelegd dat de situatie op de Groentenmarkt veel rustiger is geworden”, zegt hij. De tegenpartij was niet aanwezig op de zitting. Uitspraak volgt op 3 december.