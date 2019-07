Neute De Dagelijkse Feestenkijk van Kurt Kurt Burgelman

23 juli 2019

‘Neuters gonna Neut’ is een van die heerlijke Gentse slogans die je tegenwoordig overal op t-shirts leest. Deze specifieke slagzin betekent dat je nog zo je best kunt doen maar dat zuurpruimen altijd wel iets op te merken zullen hebben. Mijn ma zou in haar plat Gents zeggen: “een zoage blaaft een zoage”, het jonge Gentse volkje maakt daar dus “neuters gonna neut” van. Ik wil deze slogan opdragen aan Nicolas Marichal, de man achter het Gentse Feesten Nachtprogramma. Hij nam in een interview met een bevriende krant de programmatie op de grote pleinen op de korrel. Volgens Marichal zijn de organisatoren van die pleinen vastgeroest, denken ze niet meer na en schotelen ze de feestvierders altijd hetzelfde voor. In datzelfde interview zegt de man ook nog dat zijn Botramkot het wel goed doet. Naast een zaag van formaat is hij dus ook nog eens tamelijk content met zichzelf. Mijn ma zou zeggen: “och loat hem zoage.” Tineke De Rijck en Ivan Saerens, de organisatoren van respectievelijk de Korenmarkt en het Sint-Baafsplein kozen ervoor om toch te reageren en deden dat met klinkende tegenargumenten. Beiden hebben ze recht van spreken. Samen hebben ze zowat 50 jaar GF-ervaring en ze hebben in die tijd al honderdduizenden mensen gelukkig gemaakt met hun programmatie. Zelf mag ik ook meespreken, ik heb vanop de grote podia al duizenden gelukkige, meezingende gezichten gezien. Geen één ervan zag ik denken “dat is hier vastgeroest.” Het GF-publiek houdt van die unieke mix van vernieuwing en traditie die enkel de GF bieden. Zou Marichal Walter De Buck weggewild hebben? Of van het Groenewoud? Zullen we volgend jaar KV Kortrijk voorstellen op het St-Baafsplein? Moet alles zelfverklaard hip zijn zoals het Botramkot? Organisatoren, trek het jullie niet aan, jullie zijn goed bezig! Neuters gonna Neut.