Netoverschrijdend actieplan moet lerarentekort in Gent voorkomen: “Lerarenplatform wordt uitgebreid naar stedelijk secundair onderwijs” Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

19u36 0 Gent De stad wil alle spelers in het Gentse onderwijsveld rond de tafel brengen om een lerarentekort te voorkomen. In overleg met de hogescholen wil Gent de job van leerkracht aantrekkelijker maken. “In het stedelijk onderwijs wordt het lerarenplatform dat startende en tijdelijke leerkrachten een 1 jaar werkzekerheid biedt volgend schooljaar uitgebreid naar secundaire scholen”, kondigt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) aan.

Het lerarentekort in Vlaanderen is gelukkig nog niet zo ernstig als bij onze noorderburen. In Nederland worden leerkrachten zelfs geheadhunt en overgekocht door scholen omwille van de moeizame zoektocht.

Toch gaan ook in Gent en in andere Vlaamse steden en gemeenten de alarmbellen af. Het aantal studenten dat voor een lerarenopleiding kiest in de Arteveldestad zit immers in een dalende lijn, terwijl het aantal leerlingen in het basis en secundair onderwijs de komende jaren zal toenemen. Bovendien dreigen ook heel wat starters af te haken door de hoge werkdruk.

Dit schooljaar ging de stad al aan de slag door een lerarenplatform in het stedelijk onderwijs op te starten. “In het Gents platform starten leerkrachten al vanaf 1 september en hebben ze dus een heel schooljaar werkzekerheid. Wat Vlaanderen ze niet biedt, maar wij willen vermijden dat ze toch naar ergens anders gaan”, verduidelijkt Decruynaere. “Met succes: vorig jaar kregen we slechts 1 functie niet ingevuld, tegenover een 25-tal in Antwerpen. Dat lerarenplatform wordt volgend jaar ook uitgebreid naar het secundair onderwijs.”

Verder zet de stad al enkele jaren in om een mentorenwerking het stedelijk onderwijs met een doorgedreven begeleiding en onthaal van nieuwe medewerkers. “Dat werpt zijn vruchten af, want de uitstroom is beperkter dan elders.”

Verder zet de stad ook in op het overtuigen van zogenaamde ‘zij-instromers’: mensen die de stap willen zetten naar onderwijs maar niet goed weten wat ze mogen verwachten. “We geven gerichte info over het statuut, welke mogelijkheden er zijn én natuurlijk over werken binnen het stedelijk onderwijs. Dit zijn mensen die niet onmiddellijk instromen maar kunnen instromen binnen enkele jaren”, aldus de schepen.

Actieplan

In de nabije toekomst wil de stad een netoverschrijdend actieplan op poten zetten voor de aanpak van het dreigend lerarentekort. “Een struurgroep waarin alle hogescholen met een lerarenopleiding vertegenwoordigd zijn, kwam al enkele keer samen om acties op te lijsten met als bedoeling volgend schooljaar verder te werken aan een actieplan. In de toekomst willen we met alle netten samen acties ondernemen, we denken in de richting van een jobbeurs voor toekomstige leerkrachten, samen met VDAB en werk, want eigenlijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.”

Tot slot doet Decruynaere nog een oproep naar jongeren. “Afgestudeerde scholieren en studenten die nog twijfelen over hun studiekeuze: overweeg zeker de lerarenopleiding. Je zal zeker zijn van een job en het kan één van de mooiste jobs zijn die er bestaat. Als stad gaan we in elk geval meer dan ooit onze schouders onder leraars zetten.”

Meer info: https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/scholen-en-adressen/werken-het-onderwijs/