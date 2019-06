Net meerderjarig en al voor rechter na drie diefstallen Wouter Spillebeen

17 juni 2019

17u54 0 Gent Een 19-jarig lid van een bende jonge gauwdieven riskeert een celstraf van twee jaar voor drie diefstallen in Gent. Hij werd opgepakt nadat hij betrapt werd met de gestolen gsm van een 13-jarige jongen en was ook betrokken bij de brutale diefstal van de handtas van een bejaarde vrouw en haar blinde echtgenoot.

“We vermoedden al dat M.K. hier zou belanden zodra hij meerderjarig werd”, begon de procureur het betoog. K. is de enige meerderjarige in een bende jongeren die de omgeving van het Keizerspark in Gent onveilig maakt en dus de enige die voor de correctionele rechtbank kan verschijnen. Hij moest zich vandaag verantwoorden in de rechtbank voor drie diefstallen, waarvan twee met verzwarende omstandigheden.

Gsm uit jas gehaald

De zwaarste diefstal vond plaats op 26 december. Een koppel zeventigers, waarvan de man blind is, liep door het Keizerspark toen drie jongeren ineens op hen af kwamen. “Een van de kompanen van K. trok de handtas van de vrouw met veel geweld los. De vrouw viel en werd op haar rug meegesleurd over de straat. Haar blinde echtgenoot kwam ook ten val en liep schaafwonden op”, volgens de procureur. De diefstal werd vastgelegd op camera en er waren verschillende getuigen.

Op 28 december was de politie alert door de vele diefstallen in het park. Ze controleerden drie jongeren, waaronder K., en merkten op dat K. tijdens de fouille een smartphone doorgaf aan een van de andere betrokkenen. “Die was net gestolen”, aldus de procureur. “Het 13-jarige slachtoffer was aan het skaten toen K. zijn jas zag liggen en er de gsm uit haalde.” De derde diefstal vond in november plaats. Toen namen K. en een kompaan een handtas mee die even onbewaakt in een wasserette lag.

Spijt

K. heeft een blanco strafblad, maar dat is enkel te danken aan zijn jonge leeftijd. Als minderjarige kwam hij al meermaals in aanraking met het gerecht en verbleef hij ook twee maanden in de gesloten jeugdinstelling in Everberg. De procureur vorderde een celstraf van twee jaar.

K. zei tegen de rechter dat hij veel spijt had en beloofde dat hij zich zou gedragen, maar bleef bij de bevraging volhouden dat niet hij, maar zijn kompanen achter de diefstallen zaten. De rechter zag het anders: “Mensen die gewoon over straat lopen met een handtas, die moet je toch met rust laten? Een blinde moet je toch gewoon respecteren? Je bent de oudste van de groep, je zou dat moeten weten!”

K. zit sinds zijn arrestatie zes maanden geleden in voorhechtenis. De verdediging vroeg om een werkstraf uit te spreken, maar de rechter dacht eerder aan een voorwaardelijke straf. “Een langdurige opvolging door justitie kan nuttiger zijn”, zei hij. Op 26 juni kent K. zijn straf.