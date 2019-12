NEST in oude stadsbib blaast op oudejaar laatste adem uit Sabine Van Damme

30 december 2019

18u33 0 Gent Na DOK verliest Gent ook die andere bekende tijdelijke invulling. NEST in de oude Stadsbibliotheek aan de Zuid houdt een allerlaatste geweldige party op oudejaarsavond. In januari starten de renovatiewerken aan het gebouw.

Twee jaar lang kon NEST al z’n creativiteit botvieren in het bekende gebouw aan de Zuid. Ze hebben tal van verlengingen gekregen, maar op 1 januari trekken ze er definitief de stekker uit. “Heel wat start-ups en kunstenaars hadden hier hun uitvalbasis hadden”, zegt David Van Hende, één van de trekkers van het project.

Als sinds vrijdag is het afscheidsfeest ingezet met een grote Cara-Oké, een massa karaoke waarbij elke zanger werd beloond met Cara-pils. Zaterdag was er een open podium, zondag een electro-party voor de queer community, onder de naam Queertronic. Vanavond is er de laatste keer live muziek met onder meer HYPER!, Reena Riot, Lion Mupenzi en DJ Kerosine. En op oudejaarsavond vraagt NEST de laatste keer ten dans, met het feestconcept Kiss Me You Fool. DJ’s Naughty Nicolas, Hitjes & Datjes, UrbanWitch en Shirley & Shelly’s DJ Fun zorgen voor een afscheid in stijl.

De tijdelijke invulling van de oude bib aan Gent-Zuid was in 2017 oorspronkelijk gepland voor een half jaar. Na enkele verlengingen hield ‘het project NEST’ – dat gestart was onder impuls van onder meer Timelab, Democrazy en KERK – er in juni 2018 mee op. Maar de stad gaf het gebouw nog maar eens een verlenging. ‘Het gebouw NEST’ bleef zo nog anderhalf jaar langer bestaan, deels met originele ‘NEST-bewoners’, deels met nieuwe initiatieven.

Het collectief met meer dan 70 partners, dat zich onder de naam NEST had verzameld, werd in juni 2018 opgeheven, net als het publieke aspect van het project. De deuren gingen sindsdiens enkel nog open bij specifieke evenementen in het gebouw. De naam NEST bleef wel behouden. Vooral de Zaal MUS – de voormalige Achilles Mussche-zaal op de tweede verdieping – werd nog vaak gebruikt voor concerten, debatten, filmavonden en workshops. Het is dan ook op die plek dat het definitieve afscheid wordt gevierd.