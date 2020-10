Neri (28) maakt en verkoopt vegan camembert vanuit de Brugse Poort: “Eerbetoon aan de klassieke kazen” Jill Dhondt

08 oktober 2020

14u11 5 Gent Neri De Meester eet dolgraag klassieke kazen, maar voelt zich daar soms schuldig over omwille van het overmatige waterverbruik en de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaan. Daarom besloot ze enkele jaren geleden om te experimenteren met een plantaardige variant van camembert. Sinds kort staan haar recepten op punt en verkoopt ze vier soorten onder de naam ‘Omage’.

Neri weet intussen zo goed als alles over kaas, hoewel ze helemaal anders is opgeleid. Enkele jaren geleden studeerde de jonge Gentse af als modestudent, waarna ze meteen haar eigen lingerielabel ‘Under thy skin’ oprichtte. Tussendoor was ze wel altijd met voeding bezig, maar het was pas later dat ze er intenser mee aan de slag ging. Tot op vandaag is ze verzot op klassieke kaas, maar ze maakte zich vaak zorgen om de liters water en hopen CO2 die nodig zijn om dat te maken.

Daarom besloot ze om een cursus te volgen in Amerika en thuis verder te experimenteren met plantaardige alternatieven. “Om te beginnen heb ik enorm veel gelezen over hoe klassieke kazen gemaakt worden”, legt ze uit. “Dat was belangrijk voor mij, ik wou de traditie in ere houden. Erna heb ik enorm veel uitgeprobeerd met veel mislukkingen, maar uiteindelijk ook successen tot gevolg. Eind vorig jaar ben ik dan uiteindelijk begonnen met de verkoop en in april is mijn atelier opengegaan in de Weversstraat.”

Vanuit de Brugse Poort maakt Neri vier soorten vegan camembert. “Eén daarvan is gemaakt op basis van cashewnoten, een tweede op basis van pompoenpitten, een derde op basis van cashewnoten en geroosterde paprika en een vierde met groene kruiden. Het maakproces is volledig hetzelfde als bij een klassieke camembert, vandaar ook de naam ‘Omage’. Dat is niet enkel een verwijzing naar het Franse woord voor kaas, maar ook naar hommage. Mijn vegan camemberts zijn een eerbetoon aan de klassieke kazen.”