Nergens meer dode mezen dan in het Gentse “Vermoedelijk door insecticiden tegen buxusmot’ Erik De Troyer

26 juni 2019

16u07 0 Gent De voorbije maanden kreeg de Vogelbescherming en Velt massaal meldingen van dode mezen. In geen enkele stad liepen er meer binnen dan in Gent: in totaal 49 meldingen voor 163 dode mezen. Er zijn vermoedens dat insecticiden tegen de buxusmot daar een rol in spelen maar pas in september is er uitsluitsel van de labotests.

Yves Bogaert uit de Potaardestraat in Melle vond in één van zijn vele nestkastjes een nest met dode mezen. Het waren er waarschijnlijk wel negen in één keer. Jan Rodts van de dierenbescherming kwam gisteren de diertjes ophalen om naar het labo te brengen.

“We merken dat er zeer veel mezen overleden zijn”, zegt Jan Rodts. “Dit voorjaar kregen we in heel het land meer dan 1.000 meldingen van overleden mezen. Daar moet een reden voor zijn. In de eerste plaats denken we aan insecticiden gebruikt om de buxusmot te bestrijden. Mezen eten die rupsen en krijgen zo het gif mee binnen. Maar meer dan vermoedens zijn dat momenteel niet. In Nederlands zijn ook tests uitgevoerd en daar kwam DDT voor in het bloed van vogels, een pesticide dat al 50 jaar verboden is.”

“Onze oproep naar de mensen is om geen insecticiden te gebruiken en buxus eventueel te vervangen door inheemse soorten”, zegt Rodts.

“Dat er in Oost-Vlaanderen en vooral in Gent meer meldingen waren hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het probleem hier groter is. In Gent krijgen al onze reacties een grote respons”, zegt Rodts.

Zo’n 100 stalen zullen nu naar het labo gebracht worden voor onderzoek. “Eén zo’n onderzoek kost 200 euro dus in totaal zal dit ons 20.000 euro kosten, vooral bekostigd door schenkingen. Dat is een serieus bedrag maar we moeten weten wat de oorzaak is.”