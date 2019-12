Nergens goedkoper bevallen dan in Gent Jill Dhondt

22 december 2019

11u03 0 Gent De ziekenhuizen in Gent zijn voor veel ingrepen bij de goedkoopste van het land. Bevallen is zelfs nergens goedkoper in Vlaanderen dan in het Sint-Lucas ziekenhuis. Dat blijkt uit een onderzoek dat het ziekenfonds CM elk jaar uitvoert.

De ziekenhuisbarometer van de CM gaat elk jaar na hoeveel bevallen, een meniscusverwijdering, een heupprothese, een galblaasverwijdering en een cataractingreep kosten in de verschillende ziekenhuizen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Uit het onderzoek dat dit jaar werd gevoerd bleek dat de Gentse ziekenhuizen Sint-Lucas, Jan Palfijn, Maria Middelares en het UZ vaak bij de goedkoopste van het land zaten. De kosten kunnen danig verschillen door de supplementen die de ziekenhuizen vragen.

De CM berekende telkens het mediaanbedrag dat patiënten neerleggen voor een procedure als ze geen hospitalisatieverzekering hebben. Dat betekent dat vijftig procent meer betaalt en vijftig procent minder. Zo bedraagt het mediaanbedrag voor bevallen in Sint-Lucas in Gent in een eenpersoonskamer 1.104 euro, het laagste bedrag in heel Vlaanderen. Jan Paffijn haalt nog net de top vijf van goedkoopste ziekenhuizen om een kind te krijgen. In Maria Middelares en het UZ moeten kersverse ouders 400 euro meer opleggen om in een eenpersoonskamer te bevallen. Het prijsverschil voor een tweepersoonskamer is minder groot.

Chirurgische ingrepen

Sint-Lucas en Jan-Palfijn behoren tot de goedkoopste ziekenhuizen van het land als het gaat om het herstellen op een eenpersoonskamer van een meniscusverwijdering, een heupprothese en een galblaasverwijdering. Een heupprothese plaatsen in het UZ bedraagt snel 1.000 euro meer. Een galblaasverwijdering in Maria Middelares is dan weer 500 duurder tegenover Sint-Lucas en Jan-Palfijn. Voor een tweepersoonskamers zijn de prijzen eerder gelijk.

Opvallend is het prijsverschil bij het het nemen van een MRI-scan. In het UZ en Jan Palfijn betalen patiënten 10 euro, het goedkoopste bedrag in Vlaanderen, terwijl Maria Middelares en Sint-Lucas vijf keer meer vragen.