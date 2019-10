Nerd-alert: grote Harry Potter-quiz op komst Sabine Van Damme

07 oktober 2019

Fans van Harry Potter, vet uw kuiten in. Want De Quizfabriek bereidt een grote, digitale Harry Potterquiz voor. Dat gebeurt in samenwerking met het populaire geek-café Comic Sans. 40 ploegen kunnen meedoen.

De Quizfabriek is een project van de vzw Bektoe. Zij organiseren logischerwijze meerdere quizzen per jaar, maar de Harry Potter-quiz - gepland op 26 februari 2020 - valt toch op. Qua locatie daarvoor werd de nieuwe theaterzaal op Ledebergplein uitgekozen. Zo kunnen 40 ploegen – of 160 mensen – deelnemen. De quiz is – zoals alles wat de Quizfabriek doet – digitaal. Dat betekent dat deelnemers hun eigen smartphone of tablet meebrengen, en dat alles daarop gebeurt. Alles, dus antwoorden en verbeteren, maar ook drank of hapjes bestellen.

Inschrijven kan via www.quizfabriek.be