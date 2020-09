Nepalees gezin opent vijfde restaurant in Gent op twee jaar tijd: Namaste op de Groentemarkt Jill Dhondt Sabine Van Damme

15 september 2020

18u31 16 Gent De vader, zoon en zussen Puri weten duidelijk wat ondernemen is. Enkele dagen geleden openden ze hun vijfde restaurant in Gent op twee jaar tijd. “We zijn van nul begonnen en hebben hard gewerkt om te geraken waar we nu zijn”, zegt Raj Puri. Namaste op de Groentemarkt is hun nieuwste, maar zeker niet hun laatste project. Je kan er terecht voor authentieke Nepalese en Indische gerechten.

Vader Durga Puri is vijftien jaar geleden uit Nepal gevlucht naar Europa. Hij heeft in Griekenland, Italië, Spanje en andere landen gewerkt voor hij in België aan de slag ging als chefkok. Vijf jaar geleden deed hij een aanvraag om zijn kinderen te laten overkomen, maar die werd eerst geweigerd. De tweede keer werd zijn aanvraag wel aanvaard, en verhuisde het gezin samen van Leuven naar Gent. Manisha ging bij haar vader werken in restaurant Himalaya, Anita ging aan de slag in restaurant Uzume en Raj kwam in een frituur terecht. De jongste dochter Susmita was toen nog te jong om te werken.

Het gezin werkte dag en nacht, waardoor ze twee jaar geleden in staat waren om Uzume over te nemen. Het startschot was gegeven. Een jaar later openden de Puri’s een restaurant in de Nederkouter dat ze kort erna alweer verkochten, zodat ze de restaurants Om en Neapolis in de Oudburg konden oprichten. Enkele dagen geleden opende het Nepalese gezin hun vijfde restaurant op twee jaar tijd: Namaste. Hier kan je terecht voor klassieke Nepalese en Indische gerechten. Van tandoori tot tikki masala en briyani, voor elk wat wils. Op de drankenkaart vind je zowel lokale bieren als Indische cocktails en mocktails. Zeker de moeite dus om te passeren op de Groentemarkt, al is het maar om het bijzondere verhaal van de familie Puri te horen.

Namaste, Groentenmarkt 18, Gent.