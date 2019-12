Nellle is niet alleen: stad weigerde al 7 voornaamswijzigingen Sabine Van Damme

13 december 2019

16u40 7 Gent Sinds 1 augustus 2018 kan je makkelijk én gratis je voornaam laten veranderen. 188 Gentenaars vonden dat meteen een goed idee. Begin deze maand brachten we het verhaal van Nellle, die tot in de rechtbank moest om zijn naam officieel te mogen maken, omdat de stad Gent weigerde. Maar Nellle is niet alleen, de stad weigerde al 7 voornamen.

Blijkbaar denken ouders niet altijd goed na over de voornaam van hun kind, want op 5 maanden tijd wilden liefst 188 Gentenaars al officieel hun voornaam laten veranderen. Nellle Vanlangendonck was één van hen. “Officieel heet ik Emanuel, maar niemand – zelfs mijn ouders niet – heeft mij ooit zo genoemd. Eerst was het Noël, sinds mijn vijfde zegt iedereen Nelle. En al sinds quasi altijd heb ik het als Nellle geschreven, met 3 l’en.” De stad Gent weigerde de voornaam, maar in de familierechtbank kreeg Nellle toch zijn zin.

“Hoeveel voornamen heeft de stad eigenlijk al geweigerd?” wilde Stephanie D’Hose naar aanleiding van dit verhaal weten. “Van de 188 aanvragen tot voornaamsverandering zijn er 181 goedgekeurd, en 7 geweigerd”, zegt bevoegd schepen Mieke Van Hecke. “5 verzoeken werden negatief beoordeeld op basis van veroordelingen op het strafblad, die een belemmering vormen voor een voornaamsverandering. Dat is via een omzendbrief beslist, dat daar omzichtig moet worden mee omgegaan. 2 verzoeken zijn negatief beoordeeld op basis van verwarring.”

De 3 officiële richtlijnen in Gent om een voornaam te weigeren luiden: (1) voornamen die (op zichzelf of samen met de familienaam) als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend worden beschouwd (zoals enkele jaren terug de geweigerde voornaam Bloem bij de familie Pot, nvdr); (2) overtallige voornamen; en (3) voornamen die onuitspreekbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een voornaam die uit slechts 1 letter bestaat of uit een opeenvolging van medeklinkers.