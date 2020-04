Nele maakt portretten op veilige afstand: “We vinden elkaar tussendoor terug, vandaar de naam ‘tussendeur’ voor mijn reeks” Jill Dhondt

20 april 2020

18u38 0 Gent Nele Meulemans (27), een hobbyfotografe uit Ledeberg, begon tijdens de coronacrisis met een veilige fotoreeks. Elke dag maakt ze een kleine fietstocht of wandeling, en passeert zo langs de voordeur van vrienden of familie. Ze slaat een babbeltje en maakt een foto, beiden vanop afstand. Haar project kreeg de naam ‘tussendeur’, een verwijzing naar de afstand, maar ook naar het ‘tussendoor elkaar terugvinden’.

Hoe Nele op het idee kwam om ‘tussendeurportretten’ te maken is een heel verhaal. “Vorig jaar heb ik voor het eerst een paar van mijn werken verzameld en tentoon gesteld”, begint ze. “Dat was enkel voor vrienden en familie, maar vooral voor mijn beste maatje Ibe, die twee jaar geleden stierf. Heel wat bezoekers hebben toen een print besteld, maar ik heb nog geen tijd gehad om die te leveren, tot nu. Sinds de quarantaine ga ik elke dag fietsen of wandelen, en intussen breng ik die bestellingen rond. Zo belandde ik voor heel wat mensen hun voordeur. Hoe ben ik dan op het idee gekomen om daar een fotoreeks uit te halen? Voor de maatregelen speelde ik met het idee om iedereen die ik goed ken te fotograferen. Door de coronacrisis kunnen mijn vrienden niet meer naar mij komen, maar ik kan wel nog naar hen gaan toe, op een veilige afstand weliswaar.

Iedereen is blij met een bezoekje aan hun deur, en in ruil laten ze zich graag fotograferen. Nele Meulemans

Een gesprekje, in ruil voor een foto

Nele haar fotoproject kreeg de toepasselijke naam ‘tussendeur’. “Omdat ik foto’s neem van vrienden en familie aan hun voordeur, omdat we afstand bewaren, en omdat we elkaar tussendoor terugvinden. Wanneer ik een portret neem, gaat dat telkens gepaard met een praatje. De meesten poseren niet graag voor de camera, dus zorg ik ervoor dat we voortdurend praten. De eerste foto is ook altijd van ver, wat mijn vrienden ook al meer op hun gemak stelt. Ze hoeven niet de lachen of in de lens te kijken, dat komt vaak geforceerd over. Na een paar shots, als ze zich al wat comfortabeler voelen, zoom ik wat in.”

Alles bij elkaar, duurt de fotosessie maar een paar minuutjes. “Hoe langer, hoe geforceerder, en dat wil ik niet. Bovendien beginnen mensen vaak raar te kijken als ik wat langer sta te babbelen aan iemands deur, ook al gebeurt dat op 1,5 meter van elkaar.” Bij haar thuiskomt plaats Nele de foto’s op haar Instagram, met een kort tekstje waarover ze gepraat heeft met haar model. “De gesprekken beginnen vaak hetzelfde: ‘Lukt het hier een beetje?’. De antwoorden komen ook vaak terug: moeite om te concentreren, verveling, eenzaamheid, nood aan sociaal contact, puzzelen, wandelen en fietsen. En toch is ieder persoon anders, waardoor elk gesprek uiteindelijk anders uitdraait. Eens de corona gepasseerd is, zal het leuk zijn om te lezen wat iedereen deed in quarantainetijden.”

