Negentigtal fietsen gevonden in woning: “Voor elk exemplaar uitvissen wie de rechtmatige eigenaar is” Wouter Spillebeen

24 augustus 2020

16u00 12 Gent De Gentse politie heeft afgelopen weekend in een gebouw op de Brugsesteenweg een opslagplaats van vermoedelijk gestolen fietsen aangetroffen. Zo’n 90 fietsen, waarvan sommige nog in de verpakking, werden in beslag genomen.

De politie nam de grote partij fietsen mee en moet nu voor elke fiets uitmaken wie de rechtmatige eigenaar is. “Eerst moeten we de fietsen labelen en kijken of er aangifte gedaan is van een diefstal”, klinkt het bij de Gentse politie. “Zo brengen we zo veel mogelijk fietsen al bij de eigenaar. De fietsen die dan nog overblijven, zullen op onze facebookpagina gepost worden.” Wie wil weten of zijn gestolen fiets in de woning teruggevonden is, houdt dus best de facebookpagina van de Gentse politie in de gaten.

Intussen loopt het onderzoek verder. Hoewel het zeer waarschijnlijk is dat de fietsen gestolen zijn, staat dat nog niet als een paal boven water. Het onderzoek belooft nog wat voeten in de aarde te hebben.