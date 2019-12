Negenduust en 9K lanceren meeste Gentse bier ooit: Tuugzweere Sabine Van Damme

18 december 2019

17u35 0 Gent Negenduust en 9K, de twee bekendste ‘Gent-kledingmerken’, zetten samen een biertje op de markt. Geheel in eigen stijl heeft dat bier ook een Gentse naam gekregen: Tuugzweere, Gents voor bierbuik.

Thomas Byls was met Negenduust de eerste met een kledinglijn die Gent de hemel in prijst. Niet zo heel veel later was Darcey Verheuge er, met 9K. Darcey heeft een winkel aan Dok Noord, Thomas verkoopt vooral online. “Eigenlijk zijn we concurrenten, maar we komen goed overeen en organiseren daarom af en toe iets samen”, lacht het duo. “We drinken ook allebei graag bier, én we wilden eens iets anders dan textiel. Et voila, we hebben een biertje laten brouwen: Tuugzweere.”

Tuugzweere is gelimiteerd op 750 liter, en wordt verkocht in blikjes van 33 centiliter of vaten van 20 liter. “Het is niet zo zwaar als Duvel, maar ook niet zo licht als een pintje. ’t Is iets ertussen. Het is een amberkleurig bier dat klassiek is en vol van smaak. Een écht bier, niet te speciaal van aroma’s en zo.” Tuugzweere werd gebrouwen bij de Dok Brewing Company, de microbrouwerij op Dok Noord. “Normaal doen we dat niet, brouwen op bestelling”, zegt Janos De Baets. “Maar omdat het zo Gents is én omdat 9K een buur is, deden we het voor één keer toch.”

Zaterdag wordt Tuugzweere gelanceerd bij de winkel van 9K, bestellen kan daar en dan is de levering er net op tijd voor kerst (ideaal voor wie nog cadeautjes zoekt). Zes blikjes kosten 15 euro, een vat van 20 liter 100 euro. Tuugzweere zal te koop zijn bij 9K, bij Dok Brewing Company, en binnenkort vermoedelijk in enkele Gentse cafés en jeugdhuizen.