Negen maanden verkeershinder door renovatie Mariakerkbrug

Erik De Troyer

04 maart 2020

15u25 0 Gent De Mariakerkebrug over de Brugsevaart moet een grondige herstelling ondergaan. Vanaf 16 maart gaat het wegdek er af en wordt de betonnen constructie hersteld. Dat zal heel wat hinder met zich meebrengen.

De Mariakerkebrug in Gent is een vaste brug over het kanaal Gent-Oostende en dateert uit de jaren 60. Dat de brug aan herstelling toe is, is al een tijdje duidelijk. De Vlaamse Waterweg nv begint er binnen minder dan veertien dagen aan. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken eind dit jaar afgerond zijn.

“Met de renovatie van de Mariakerkebrug in Gent wordt één van de bruggen op de lijst van Prioritaire Kunstwerken grondig aangepakt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het Vlaamse Gewest beheert meer dan 2.500 bruggen, tunnels en duikers. Het is van groot belang om de veiligheid en betrouwbaarheid van al deze constructies te garanderen. De renovatie van de Mariakerkebrug past in deze ambitie.”, aldus de minister.

Enerzijds wordt het volledige wegdek verwijderd en vernieuwd net als de onderliggende waterdichte laag. Daarnaast worden de leuningen op de brug vernieuwd. Ook de betonstructuur van de brug wordt waar nodig hersteld.

Dit zal uiteraard voor hinder zorgen. Eén helft van de brug blijft altijd vrij. Voor fietsers en voetgangers wordt daarop een dubbelrichtingsfiets- en voetpad voorzien. Er komen tijdelijke verkeerslichten op de brug die ook alle autoverkeer over één rijstrook zullen leiden. Op de brug wordt een tonnagebeperking opgelegd van 7,5 ton. Deze tonnagebeperking geldt niet voor de hulpdiensten, IVAGO, bussen van De Lijn en het werfverkeer. Om de hinder ter hoogte van de Mariakerkebrug tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken, wordt er eveneens een omleiding voorzien langs de R4 of R40.

Het verkeer op de Trekweg en de N9 onder de brug kan tijdens de werken blijven passeren. Het is echter mogelijk dat tijdens het zandstralen van de onderkant van de brug de Trekweg tijdelijk wordt afgesloten.

Gelijklopend met de uitvoering van de renovatiewerken van de Mariakerkebrug worden door stad Gent werken uitgevoerd aan de bushaltes op de aanloophellingen van de Mariakerkebrug.