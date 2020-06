Neem rustig de tijd: voortaan kan iedereen virtueel naar Van Eyck-tentoonstelling

Erik De Troyer

22 juni 2020

10u47 8 Gent Toch een beetje een troost voor de 144.000 mensen die een ticket hadden voor de Van Eyck-expo in het MSK: voortaan kan iedereen de tentoonstelling virtueel bezoeken.

De MSK-tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ moest door de coronacrisis vroegtijdig beëindigd worden. Zo’n 130.000 mensen hadden het geluk er vroeg genoeg bij te zijn. Maar de groep die het moest missen was veel groter. De unieke tentoonstelling had het grootst aantal originele werken van Van Eyck ooit verzameld op één locatie, waaronder een aantal panelen van het Lam Gods.

Blijvende erfenis

In april sloegen Toerisme Vlaanderen en het MSK de handen in elkaar. Aanvankelijk met een videorondleiding door een gids. Met groot succes. Toen duidelijk werd dat de tentoonstelling niet meer zou kunnen openen gingen ze nog een stap verder. Ze ontwikkelden samen met het Belgische virtualrealitybedrijf Poppr een volledige online 360° virtuele tour door de Van Eyck-zalen, en geven de grootste Van Eyck-expo in de geschiedenis daarmee een blijvende erfenis.

Meer dan 2 uur

“Kort voordat de kunstwerken teruggestuurd werden naar hun musea van herkomst, werden alle zalen in detail gedigitaliseerd met als resultaat een virtueel, 360° bezoek aan de grootste Van Eyck-tentoonstelling uit de geschiedenis, met 13 zalen, ruim 120 kunstwerken, en meer dan 2 uur audio- en videobeschrijving in acht talen”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD). “Daarbij heeft de digitale bezoeker de keuze uit de audiogids voor volwassen of voor kinderen.”

Helemaal hetzelfde is het natuurlijk niet. Met de neus echt bijna over een paneel van Van Eyck hangen is nog iets anders dan inzoomen op een digitale afbeelding. Toch geeft het wel het gevoel alsof men helemaal alleen door een tentoonstelling loopt. Wie dat wil kan zelfs met een VR-bril de tentoonstelling bezoeken. De virtuele rondleiding blijft al zeker tot eind 2020 gratis te bezoeken.

De rondleiding valt hier te bezoeken.