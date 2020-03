Nederlanders moeten zich niet meer registreren voor Gentse LEZ Erik De Troyer

17 maart 2020

11u03 3 Gent Nederlanders moeten hun wagen niet meer registreren wanneer ze de Gentse lage-emissiezone (LEZ) in rijden. De Nederlandse Cabaretier Marc-Marie Huijbregts wond zich daar deze week nog over op in de Nederlandse talkshow De Wereld Draait Door. Wie zijn wagen niet registreerde kreeg tot nu toe een boete van 150 euro.

Huijbreghts moest zijn frustratie deze week even kwijt. Hij was één van de meer dan 3.000 Nederlanders die de voorbije maand een boete in de bus kreeg van de Gentse LEZ. Iedere buitenlandse chauffeur moet zijn wagen registreren, ongeacht of het nu om een nieuwe, een oude of zelfs een elektrische auto gaat. “Maar dat weet geen hond. Gent geeft elke buitenlander gewoon een boete van 150 euro”, foeterde Huijbregts.

De stad grijpt nu in. “Nederlanders die met hun wagen de Gentse lage-emissiezone in willen, hoeven zich niet langer te registreren. De camera’s herkennen naast de Belgische nu ook de Nederlandse kentekens. De Stad Gent maakte een koppeling met het kentekenregister van de Nederlandse Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), waardoor de toegang van Nederlandse voertuigen nu automatisch kan worden bepaald. Verwacht wordt dat deze maatregel, als de coronacrisis is geweken, het aantal overtredingen van Nederlandse bezoekers drastisch zal doen afnemen”, klinkt het.

“Gent rekende aanvankelijk op Eucaris, een Europees verdrag waardoor landen gegevens van voertuigen kunnen uitwisselen. Maar dat verdrag loopt – door het uitblijven van een federale regering – vertraging op”, zegt schepen van milieu Tine Heyse (Groen). “Daarom hebben de stadsdiensten de afgelopen weken alles in het werk gezet om een koppeling te maken met de Nederlandse RDW. Het resultaat is dat Nederlandse voertuigen niet langer geregistreerd moeten worden. Dit zal een positief effect hebben op het aantal buitenlandse overtredingen. Daarnaast is het uiteraard klantvriendelijker voor alle Nederlanders met een propere wagen. We hopen dat het Eucaris-verdrag dit op termijn ook mogelijk kan maken voor Franse, Duitse en Britse bezoekers.”

Uit de cijfers van februari blijkt dat het toch vooral Nederlandsers zijn die tegen de lamp lopen. Van alle overtredingen gebeurde 69% door houders van een buitenlandse nummerplaat. Het ging in 46% van de gevallen om Nederlanders. Fransen zijn goed voor 22% en Duitsers voor 11%.

Voor wie niet uit Nederland of België komt blijft de registratieplicht van kracht. Om hen te bereiken zet de stad een aantal extra communicatiemiddelen in. Zo komen er meertalige stickers op alle parkeermeters binnen de LEZ. Een nieuwe advertentiecampagne op Waze moet bovendien Franse en Engelse toeristen op de hoogte brengen wanneer ze Gent naderen.

De Belgen blijken wel op de hoogte te zijn van de LEZ. Van alle Belgen die langs één van LEZ-camera’s reden was 97,1% in orde. Die 2,9% die niet in orde was, was wel goed voor 4.642 boetes van 150 euro.

“Hoe meer autobestuurders zich aan de toelatingsvoorwaarden houden, hoe minder boetes we moeten uitschrijven en hoe properder de lucht”, aldus Tine Heyse. “De gezondheid van de Gentenaars en de bezoekers komt op de eerste plaats. We verwachten en hopen dat de boetes stelselmatig zullen afnemen.”