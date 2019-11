Nederlander koopt gsm's met ‘gephishte’ bankrekening Cedric Matthys

16u55 0 Gent Een Nederlander die gsm’s aankocht via een bankrekening van iemand anders is tegen de lamp gelopen. Hij deed de aankopen in multimediazaak in het Gentse. Daar werd hij op heterdaad betrapt.

De feiten speelden zich op 4 november af. De security merkte een verdachte jongeman op. Hij had problemen met de betaling van zijn aankopen. Ze haalden de politie erbij. Zij vermoedden dat de betrokkene betaalde met een ‘gephishte’ bankrekening. Het parket van Oost-Vlaanderen schakelde daarop de Federale Gerechtelijke Politie in.

De verdachte, een 23-jarige Nederlander, is vermoedelijk een ‘casher’. Hierbij krijgt de dader via een list toegang tot de bankrekening van het slachtoffer, om vervolgens zijn saldo te plunderen. “We roepen dan ook nogmaals op om nooit jouw gegevens via telefoon of mail door te geven", laat het parket weten. “Bendes zijn immers erg creatief. Ze mailen of sms’en bijvoorbeeld uit naam van jouw bank en zeggen dat jouw rekening dringend moet aangepast worden. Je kan hun smoezen zo gek niet bedenken.”