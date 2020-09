Nazomer op de Blaarmeersen: reserveren hoeft niet meer en zwemmen mag niet meer omdat er geen redders zijn Sabine Van Damme

14 september 2020

18u34 0 Gent Het is plots weer zomer. Wie zin heeft om naar de Blaarmeersen te trekken, kan dat nu gewoon doen. Het systeem met reservaties is afgevoerd, omdat het zomerseizoen officieel voorbij is. Nadeel is dat er dus ook geen redders meer zijn, en dus mag er eigenlijk niet gezwommen worden. Het water is afgezet met lint.

De hele zomer lang was het een gedoe om naar de Blaarmeersen te gaan. Omwille van corona had de stad een systeem met reservaties ingevoerd. Het kon ook moeilijk anders, een overrompeling moest op alle mogelijke manieren vermeden worden. Maar online reserveren is niet voor iedereen toegankelijk, en vaak stonden er ook mensen met kinderen voor gesloten poorten op een warme zomerdag, wegens volzet.

Het reservatiesysteem is na de zomervakantie afgevoerd, en dus kan iedereen die dat wil nu gewoon naar de Blaarmeersen. Met het warme weer dat voor deze week voorspeld is, is dat goed nieuws. Vandaag bleef het rustig, maar vooral op woensdagnagmiddag en in het weekend zou dat een probleem kunnen worden qua bezetting. Een bomvolle ligweide is niet wat we coronagewijs nodig hebben. De 1,5 meterregel en de bubbel-regel gelden nog steeds.

Boodschap door micro

Bovendien zijn er ook geen redders meer aanwezig op de Blaarmeersen sinds de zomervakantie voorbij is. Zwemmen is dus verboden, en wie toch het water in gaat, kan een GAS-boete krijgen. De zwemvijver is dus afgezet met lint, maar dat zal echte waterratten niet tegenhouden. Daarom wordt door de micro’s op de ligweide geregeld omgeroepen dat zwemmen echt verboden is, en dat er controles zijn.

De politie zal een oogje in het zeil houden rond de Blaarmeersenvijver. “De Blaarmeersen is en blijft een hotspot voor ons”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “En we houden daarbij uiteraard ook rekening met het weer, ja.” Vrij vertaald: de politie zal patrouilleren, en wie zich niet aan de geldende coronaregels houdt, zal daarop aangesproken worden.