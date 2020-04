Natuur trekt zich van Covid-19 niks aan: kuikentjes aan de voet van het Gravensteen Sabine Van Damme

20 april 2020

17u57 0 Gent Het is lente en het is nog nooit zo rustig geweest in onze stad. De beestjes vinden dat duidelijk geweldig, en pikken de vrijgekomen ruimte in. Dat geeft mooie beelden, zoals een nestje pas uitgekomen waterhoentjes aan het Gravensteen.

Niet dat we anders geen ‘waterkiekens’ in Gent zien, maar de beestjes profiteren wel van de rust. Twee nestjes liggen er tussen het riet (en helaas ook het afval) aan het Gravensteen, onder de Hoofdbrug. Ook dat gebeurt wel vaker, maar de dieren konden er nog nooit zo rustig broeden. Doorgaans is de Lieve een woelwater, vol toeristenbootjes, kajaks en zelfs vlotten, die zorgen voor lawaai en golven. Niks van dat de voorbije 5 weken. Dus kropen gisteren 5 minikuikentjes uit hun ei. Binnen de kortste keren zwemmen ze rond. Voor hen zal het schrikken zijn als het normale leven eindelijk kan hervatten.