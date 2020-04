Natuur trekt zich niks aan van corona: Japanse kerselaars bloeien prachtig in Gent Erik De Troyer

09 april 2020

Het is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen maar de Japanse kerselaars van de Jozef Kluyskensstraat - aan de Oude Bijloke - zijn dit jaar een echte attractie. Er stromen voortdurend buurtbewoners en fotografen toe die zich uitleven. In tijden van lockdown ontdekt iedereen zijn eigen stad wat beter. Elk jaar zijn de bomen heel even gehuld in prachtige roze bloesems. Het zijn waarschijnlijk de meest gefotografeerde bomen van het moment. En ere wie ere toekomt...de fotografen houden netjes afstand van mekaar.