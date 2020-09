Nancy moet café aan het water in Drongen met pijn in het hart sluiten: “De eigenaar van het pand wil er een tapasbar van maken” Jill Dhondt

26 september 2020

13u41 0 Gent Aan de aanlegsteiger in het centrum van Drongen zit al veertig jaar een café. Nancy Delrue staat er nu twee jaar achter de toog en moet met pijn in het hart haar café sluiten. De eigenaar van het pand wil er een tapasbar van maken.

Woensdag 30 september is de laatste dag dat Café De Leie in Drongen open is. Nancy staat er al twee jaar aan de tap, maar het café bestaat er al meer dan veertig jaar. “De eigenaar van het pand wil het gebouw niet meer verhuren als café. Hij wil er een tapasbar van maken. Het is dus met pijn in het hart dat ik het café moet sluiten. Ik had een hele goede band met de vaste klanten, ook zij vinden het spijtig dat ik hier weg moet.”

Nancy is echter niet van plan om het caféleven achter zich te laten. Momenteel is ze op zoek naar een nieuw locatie. “In Drongen is er niets vrij momenteel. Naar het centrum van Gent wil ik ook niet trekken. Ik zit liever op den buiten. Dat is toch een ander soort publiek en je kan er ook veel vlotter parkeren. Momenteel heb ik veel oudere klanten, die zien het niet altijd zitten om nog naar het centrum te komen.”