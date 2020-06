Nancy grijpt na 30 jaar slagerij terug naar haar kappersschaar Jill Dhondt

24 juni 2020

15u19 0 Gent Nancy De Smet (52) heeft vijf jaar lang gewerkt als kapster, maar legde zich erna toe op haar eigen slagerij, samen met haar man Filip. Dertig jaar later sluit het duo de deuren van hun Nancy De Smet (52) heeft vijf jaar lang gewerkt als kapster, maar legde zich erna toe op haar eigen slagerij, samen met haar man Filip. Dertig jaar later sluit het duo de deuren van hun gekende beenhouwerij in de Sleepstraat, en keert Nancy terug naar haar eerste passie: haarverzorging. Ze ruilt het slagersmes in voor de kapperszaak, en gaat meehelpen in het nieuwe salon van haar dochter.

Na haar opleiding tot kapster heeft Nancy enkele jaar in een salon gewerkt, tot ze de beenhouwerij van haar schoonouders overnam. Dertig jaar lang stond ze vroeg op en werkte ze lange uren, zodat de klanten met verse vleeswaren naar huis konden. Tussendoor onderhield ze haar opleiding, door het haar van familie te knippen en te stijlen. Enkele maanden geleden besloten de beenhouwers om de winkel te sluiten, zodat Filip zijn ouders kan helpen op de boerderij. Zaterdag is de laatste dag, en vanaf volgende week gaat Nancy meehelpen in het nieuwe salon van haar dochter Florence (21) en haar schoonzoon Hama (23) op de Brusselsesteenweg.

“Het is niet dat ik daar ga knippen”, zegt Nancy. “Daarvoor zijn de technieken te veel veranderd tegenover dertig jaar geleden. Ik heb ook geen bijscholingen gevolgd, dus zal ik me eerder toeleggen op taken zoals kleuringen, styling, wassen. Het is mijn dochters die me als de beste heeft leren wassen. Ze hecht er enorm veel belang aan dat haar klanten honderd procent kunnen genieten, en daarom neemt ze ook haar tijd met hen. Omdat ze allergisch is aan parfum, sulfaten en parabenen werkt ze ook enkel met honderd procent natuurlijke producten.”

Tijdens haar opleiding had Florence constant last van waterende ogen en uitslag op haar armen en haar gezicht door de producten waarmee ze werkten. “Op een bepaald moment had een leerkracht me gezegd dat ik niet verder kon studeren op die manier”, zegt de mama in spe. “Ik heb dan maar een jaar verzorging gestudeerd, maar ben daarna erna toch op een andere kappersschool begonnen waar ze rekening hielden met mijn allergie. Zo kon ik toch mijn passie navolgen.”