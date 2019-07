Nachtwinkel ‘De Nachtkoerier’ sluit tijdens Gentse Feesten, uit principe Sabine Van Damme

19 juli 2019

13u37 0

De Nachtkoerier, de ‘online nachtwinkel van Gent’, sluit 10 dagen. Niet omdat alle koeriers zelf naar de Gentse Feesten willen gaan, wel omdat ze de lokale horeca niet willen beconcurreren.

“De Gentse Feesten zijn een volksfeest zonder gelijke”, vinden ze bij De Nachtkoerier. “Er is muziek en entertainment, maar ook spijs en drank. Culinaire hoogstand of het betere straatdiner, zo je wil. Op elk plein, in iedere straat, op elke hoek en in iedere kier vind je heerlijke drankjes en snacks, aan eerlijke prijzen. Een gratis feest organiseren, dat doe je niet zomaar. Wij van Nachtkoerier houden daarom deze Gentse Feesten onze koeriers op stal. Niet omdat we je niet willen voorzien van je favoriete guilty pleasure, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat die rol tijdens de Feesten het best ingevuld wordt door de lokale horeca en de pleinorganisatoren, en niet door ons als (online) nachtwinkel.” Hartverwarmend bericht is dat, vooral omdat het gratis houden van de Feesten al jarenlang een heikel punt is, en de concurrentie van nachtwinkels op weinig sympathie van stad en organisatoren kan rekenen. Maar er zijn dus ook nachtwinkels met een hart voor de Feesten, zo blijkt nu.