Nachtuil biedt studenten kans om ’s nachts samen te studeren: “Minder afleiding als stad slaapt” Yannick De Spiegeleir

18 oktober 2019

19u01 1 Gent In het ICC in Gent zullen studenten de komende blokperiode voor de eerste keer ook ’s nachts samen kunnen studeren. Het initiatief is een idee van studente Event- en Projectmanagement Tess Coppens (22) van de Arteveldehogeschool. “In de nachtelijke uren is er minder afleiding van berichtjes op je gsm.”

In groep studeren in een bibliotheek, studentenhuis of klooster: het collectief blokken zit al enkele jaren in de lift, maar voorlopig beperkte het aanbod zich altijd tot de dag. Daar willen Tess Coppens en Anthon Velghe van Nachtuil graag verandering in brengen.

“We hielden een bevraging onder een 200-tal studenten en daaruit bleek duidelijk de vraag naar een mogelijkheid om ’s nachts samen in groep te studeren”, zegt Coppens. Zelf duikt ze ook graag ’s na zonsondergang in haar boeken. “’s Nachts valt de wereld zo goed als stil en krijg je geen berichten van vrienden op je smartphone die je concentratie verstoren. Ook buiten valt de beweging op straat stil.”

Ook uit haar eigen omgeving ving Coppens signalen op dat er vraag is naar een nachtelijke locatie om collectief te blokken. “Een vriendin kwam ’s avonds aan mijn deur kloppen om samen te blokken en ook in mijn studentenvereniging hoorde ik gelijkaardige verhalen. Er zijn veel studenten die graag ’s nachts studeren en wakker willen blijven, maar in groep kan je elkaar beter motiveren.”

We gaan naast drinken ook nachtelijke maaltijden voorzien. Zodat iedereen stevig kan blokken Tess Coppens

Nachtuil vond een geschikte partner in het ICC aan het Citadelpark dat een locatie ter beschikking zal stellen voor de nachtelijke bloksessies die drie weken lang lopen van 16 december tot 7 januari. Er zal elke nacht plaats zijn voor 50 a 75 studenten. “Enkel op de feestdagen zullen we gesloten zijn”, geeft Coppens aan. “We gaan naast drinken ook nachtelijke maaltijden voorzien. Zodat iedereen stevig kan blokken. We openen elke dag de deuren van 18.30 uur tot 7.30 uur ’s ochtends. Ook wie enkel ’s avonds wil komen studeren, is zeker welkom.”

Nachtuil is nog op zoek naar financiële middelen om het plaatje te doen kloppen. “Daarvoor organiseren we binnenkort onder andere een wafelverkoop.”

Meer informatie op de Facebookpagina van ‘Nachtuil’. Daar kunnen studenten ook hun voorkeuren aangeven over hoe de bloklocatie in het ICC moet ingevuld worden. Contact opnemen kan via nachtuilgent@gmail.com.