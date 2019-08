Nachtelijke wachtrij aan platenzaak om cd van Tool te kopen Erik De Troyer

30 augustus 2019

Opmerkelijk beeld donderdagnacht voor de deur van de Music Mania naast de Vooruit. Daar stond een enorme wachtrij om de nieuwe cd van de Amerikaanse rockband Tool te kopen. “In tijden van streamen is dat inderdaad uitzonderlijk”, legt Karel Van Audenaarde van Music Mania uit. De platenzaak hield eerst een luistersessie en mocht dan om middernacht stipt de eerste platen verkopen. “Een nachtopening is iets wat we niet vaak doen maar we wisten dat veel mensen op deze plaat zaten te wachten. Wij ook trouwens. Toch overtrof dit al onze verwachtingen. We konden niet eens iedereen een exemplaar bezorgen.”

De cd in kwestie was dan nog niet eens een standaard-exemplaar. Het ging om een bijzondere versie van bijna 100 euro per stuk maar met bijzonder artwork en zelfs een ingebouwd beeldscherm en speaker. “Tool lokt een wat ouder publiek en zij kopen wel nog cd’s. Als het een plaat aan een normale prijs was geweest dan was de rij nog véél langer”, zegt Karel.