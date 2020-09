Nachtelijke springers houden buren wakker: trampolines krijgen geluidsdemper en stad gaat overlast meten Sabine Van Damme

10 september 2020

11u22 3 Gent Het ziet er geweldig uit, het heraangelegde Maaseikpleintje, met groen en banken en trampolines. Maar er zijn ook klachten. De trampolines zorgen namelijk voor nachtelijke geluidsoverlast, waar omwonenden niet vrolijk van worden. De stad wil alles proberen om het probleem te verhelpen.

“Geroep na 22 uur, en gebonk. Dat zijn de klachten van de omwonende van het Maaseikplein”, meldt Ronny Rysermans (N-VA). “Er zijn intussen borden gezet dat de trampolines na 22 uur niet gebruikt mogen worden, maar veel helpt dat niet. En eens de studenten de stad opnieuw overspoelen, zal de situatie niet verbeteren, vreest de buurt.”

Niet na 22 uur

Schepen Astrid De Bruycker (sp.a) bevestigt dat er klachten zijn. “Het is heel belangrijk dat er plaatsen zijn, ook in het centrum, waar kinderen kunnen spelen. De trampolines in het parkje zijn dan ook een groot succes. Wat niet wil zeggen dat we de klachten niet ernstig nemen. We hebben inderdaad 3 borden geplaatst met de mededeling dat de trampolines na 22 uur niet gebruikt mogen worden, en we hebben ook gevraagd aan de politie om daar toezicht op te houden. Maar de buren klagen ook over een hinderlijk, bonkend geluid. Daarvoor zoeken we nu naar een oplossing. We gaan geluidsdempend materiaal aanbrengen aan de wanden en op de bodem van één van de trampolines, om het effect van de klankkast te dempen. Geluidsmetingen voor en na die ingreep moeten het effect meten. Helpt het, dan brengen we dat ook bij de andere trampolines aan. Helpt het niet, dan moeten we op zoek naar zwaardere ingrepen, bijvoorbeeld buizen die de luchtverplaatsing naar een andere richting afvoeren.”