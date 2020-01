Naar welke films gingen de meeste Gentenaren het voorbije jaar kijken? Jill Dhondt

09 januari 2020

18u12 0 Gent Welke films konden het meeste bezoekers lokken naar de Gentse cinema’s het afgelopen jaar? We vroegen het aan de Studio Skoop, de Sphinx en de Kinepolis.

Elke cinema in Gent heeft haar eigen aanbod, ze programmeren niet allemaal dezelfde films. Het kan zijn dat één film heel wat bezoekers krijgt in de ene cinema, maar niet in de andere omdat de film daar niet speelt. Sommige films worden wel door meerdere filmhuizen gespeeld, en genieten soms op beide plekken succes. Dat was het geval voor The Lion King, Joker, Once Upon a Time in Hollywood en Parasite. Deze vier films werden in meer dan één cinema gedraaid in het Gentse, telkens met denderend succes.

Per cinema

In de Studio Skoop kwam het hoogste aantal bezoekers naar Joker kijken. The Favourite en Green Book waren ook populair, net zoals Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, The Mustang, Downton Abbey, The Lion King, Midsommar en Knives Out. In het algemeen is het aantal bezoekers van de Studio Skoop gestegen tegenover vorig jaar, met niet minder dan 14 procent.

In de top tien van Kinepolis Gent staan The Lion King, Avengers Endgame, Frozen 2, Joker, FC De Kampioenen 4, Aladdin, Once upon a Time in Hollywood, Star Wars: The Rise of Skywalker, Dumbo en Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Het grote filmcomplex kreeg er bovendien een overdekte fietsenstalling bij het voorbije jaar en een 4DX-zaal, waar speciale effecten zoals bewegende stoelen de actie op het scherm aanvullen.

Sphinx Cinema is ook tevreden. “In Vlaanderen behoren we tot de top van de arthouse cinema’s”, klinkt het. Hier staat Once Upon a Time in Hollywood op de hoogste plaats als het gaat om het aantal bezoekers. Dolor y Gloria en Roma volgen daar kort op. Portrait de la jeune fille en feu, If Beale Street Could Talk, Parasite, Frozen 2, Beautiful Boy, Sorry We Missed You en The Irishman staan ook nog in het lijstje van best bezochte films van 2019.