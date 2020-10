Naar Gents model De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

02 oktober 2020

De kogel is door de kerk. Na bijna 500 dagen aanmodderen, heeft ons land weer een regering. Eentje naar Gents model nog wel, al krijgen we geen Gentse ministers. Met paars, groen en een vleugje oranje krijgt de Wetstraat hetzelfde Vivaldi-kleurenpallet als de Botermarkt. Er werden naar hartenlust en tegen elkaar op witte konijnen uit hoeden getoverd als was die hele regeringsvorming een circusvoorstelling. Wie de leeuwen en wie de clowns worden, zullen we over een paar maanden wel ervaren. In alle tv-debatten weren de liberalen zich als centrumrechtse duivels in een links wijwatervat om uit te leggen dat ze hun donkerblauwe achterban geen mes in de rug hebben geplant. Voor CD&V gaat de vergelijking met het Gentse model helemaal op want die zijn er ondanks hun electorale uppercut toch maar weer bij. Tsjeven will be Tsjeven. Beide partijen hameren erop dat het een centrumregering wordt. “Niet links en niet rechts” oreerde Vincent Van Quickenborne deze week in Terzake. De nabije toekomst zal uitwijzen hoezeer de vergelijking met het Gentse beleid zal opgaan. Hier beroeren vooral de Groene accenten de gemoederen. De bewoners van de Bernadettewijk kregen eerder deze week te horen dat ze mogen opkrassen. Hun wijk wordt ondanks hun verzet volledig met de grond gelijk gemaakt. Tegen de zin van de oppositie en zelfs van hun eigen coalitiepartners wil en zal Groen de LEZ uitbreiden naar de deelgemeenten en zo een groot aantal Gentenaren op hoge kosten jagen. Dat die hele LEZ geen maatschappelijk draagvlak heeft, dat het zelfs niet ontegensprekelijk bewezen is dat het de luchtkwaliteit gevoelig verbetert, daar liggen de groenen niet van wakker van. Als dat beleid nationaal wordt doorgetrokken, staan er ons nog interessante tijden te wachten. Net zoals in Gent kijkt de oppositie al uit naar 2024.