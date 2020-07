Naar een écht concert tijdens de Gentse Feesten? Dan moet je in de binnentuin van dit hotel in de Veldstraat zijn Sabine Van Damme

13 juli 2020

12u50 0 Gent Toch zin in een liveconcert tijdens de mini-Gentse Feesten? Het kan wel degelijk, maar dan is snel reserveren wel de boodschap. Uitbureau verzorgt liveconcerten voor een kleine 200 man per keer, in de binnentuin van het Hotel D’Haene Steenhuyse in de Veldstraat. “We vragen 8 euro inkom, omdat mensen anders niet komen opdagen, maar daar krijg je wel twee drankjes voor.”

Het is schipperen, maar het lukt. Bij Uitbureau hebben ze een programmatie in elkaar gebokst die ze zullen livestreamen, maar er mag ook publiek aanwezig zijn bij de concerten zelf. Er is een mix van het grote Luisterplein en het kleine broertje Place Musette op de agenda gezet.

“We vragen mensen wel om te reserveren, dat kost 8 euro per concert”, legt Ilse Everaert uit. “We willen niet dat mensen reserveren en dan niet komen opdagen, terwijl anderen er wel hadden willen zijn. Vandaar die toegangsprijs. Het is zeker niet de bedoeling om in de toekomst voor betalende concerten te kiezen, het zijn alleen de omstandigheden die ons ertoe dwingen. Voor die 8 euro krijg je overigens twee consumpties.”

Bubbel

Dat alles coronaproof zal zijn, staat vast. Mensen kunnen alleen ‘per bubbel’ reserveren. “We vragen mensen om minstens met vier en maximaal met tien te reserveren”, aldus Ilse. “We moeten echt puzzelen met de ruimte die we hebben, we kunnen geen tafeltjes van twee zetten met dan anderhalve meter tussen. Als we het per bubbel van minstens vier doen, kunnen er een kleine 200 mensen komen. Die krijgen allemaal zitplaatsen aan een tafel, en drank wordt ook aan tafel geserveerd. Iedereen moet en mondmasker bij hebben, onder meer om zich aan te melden.”

De verkoop van de tickets is al gestart en gaat hard. “Er is nog niks uitverkocht, maar het gaat wel snel. Bestellen kan online of aan onze balie in de Veldstraat (10.30 tot 16 uur), niet telefonisch.”

Er zijn elke dag twee optredens, om 19 uur en om 22 uur. Koen Crucke en Luk De Bruycker komen op 21 juli al om 11 uur. “Reserveren doe je per concert, niet per avond. Na elk concert wordt de tuin volledig ontruimd. Tijdens de concerten zijn de poorten trouwens ook dicht, om geen volkstoeloop aan de kant te hebben. Te laat komen is dus geen goed idee.

Het volledige programma staat op www.uitbureau.be, waar ook tickets gekocht kunnen worden.

Andere optredens zijn er ook van het Veerleplein, Sint-Baafsplein en in Baracita