Naar de échte concerten in de Gentse Feesten? Veerleplein geeft gratis optredens in Sint-Vincentius, vlakbij Sint-Lucas Sabine Van Damme

13 juli 2020

13u24 3 Gent Toch liever liveconcerten dan muziek-met-beeld op een pc-scherm? De organisatoren van het Veerleplein op de Gentse Feesten zorgen ervoor. Elke avond geven zij minstens één concert in Sint-Vincentius in de Sint-Margrietstraat. “Dat is gratis, maar reserveren is wel verplicht want de plaatsen zijn beperkt”, zegt Nico Cremers.

Het Veerleplein staat altijd al garant voor een plein waar je gezellig aan een tafel naar muziek kan luisteren, al kan het er in de avonduren ook steviger aan toe gaan. Ook zij zullen dit jaar concerten livestreamen op het platform van de stad. Maar bij die concerten mag dus ook volk aanwezig zijn, helemaal gratis. “We geven één of twee concerten per avond”, zegt Nico Cremers. “Tussendoor geven we de livestreams van de andere pleinen op groot scherm.”

(Lees verder onder de foto)

“Reserveren is wel verplicht voor wie erbij wil zijn”, zegt Nico Cremers. “Dat kan vanaf 4 personen, tot bubbels van maximum 15. Dat moet, want ook wij werken uiteraard coronaproof. We kunnen maximum 140 mensen toelaten. Wie reserveert voor het eerste concert mag ook blijven zitten voor het tweede.”

Trouwe fans

In tegenstelling tot het Sint-Baafsplein en het Luisterplein vraagt het Veerleplein geen toegangsgeld. “Ik begrijp de anderen, dat ze schrik hebben dat mensen reserveren en dan niet komen opdagen, waardoor er plaatsen open blijven waar dan andere mensen hadden kunnen zitten. Maar de groepen die wij programmeren brengen vooral hun eigen publiek mee. Dat zijn trouwe fans, die komen heus wel opdagen.”

Op de kalender staan onder meer Chris Corn, Rolling The Stones, Lydonna, PartyPartie, Dave & Dannie en Never to late. Het volledige programma vind je hier. Reserveren kan door te mailen naar gentsefeesten@veerleplein.be.

Ook het Sint-Baafsplein, Baracita en het Luisterplein geven liveconcerten.