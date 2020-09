Naam ‘Oostakkerdorp’ blijft dan toch behouden



Sabine Van Damme

17 september 2020

19u24 3 Gent In Oostakker is na stevig protest en een overleg met de burgemeester beslist dat de naam ‘Oostakkerdorp’ behouden blijft. De stad wilde die vervangen door ‘Roger De Letterstraat’ , maar dat zagen de handelaars en de bewoners niet zitten.

Niet dat ze het Roger De Letter niet gunnen. De man zette zich zijn hele leven lang in voor het gemeenschapsleven in Oostakker en stichtte er onder meer de Oogststoet. Maar vooral de administratieve rompslomp van adreswijzigingen, en ook de naambekendheid van Oostakkerdorp waren voor de omwonenden meer waard dan de naam Roger De Letter. Na een overleg met de dekenij en de handelaars vanavond is dan ook beslist de naam Oostakkerdorp toch te behouden. “We hebben samen gezeten en geluisterd naar de dekenij en de handelaars, en samen gezocht naar een oplossing”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Voor de handelaars is de naam Oostakkerdorp belangrijk voor de herkenbaarheid, maar ook omwille van fierheid over de locatie. Daarom gaan we nu de naam ‘Oostakkerdorp’ behouden. De volledige straat Oostakkerdorp zal wel nieuwe huisnummers moeten krijgen na de herinrichting die nu bezig is, ook het gedeelte tussen de Sint-Laurentiuslaan en de Bredestraat. De naam Roger De Letterstraat gaan we ook toekennen, maar dan aan een gedeelte van het Vredesboompad. Het gedeelte dat een echt pas is, blijft het Vredesboompad, het gedeelte aan de kerk wordt Roger De Letterstraat. Ik ben blij dat we samen tot dit compromis konden komen.” Het nieuwe voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door het college, maar dat zou in principe geen probleem mogen zijn.