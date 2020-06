Naakt, maar coronaproof: bejaarde man draagt alleen mondmasker en zet Gentse wijk op stelten Cedric Matthys Sabine Van Damme

02 juni 2020

18u45 2 Gent De Gentse politie kreeg dinsdagnamiddag een toch wel erg bizarre melding binnen. Bewoners van Westveld, een wijk in de deelgemeente Sint-Amandsberg, merkten rond 14 uur een persoon op die naakt over straat liep. “De man had geen seksuele bedoelingen”, klinkt het.

“De man van rond de 70 was erg verward", legt de Gentse politie uit. “Hij had het naar eigen zeggen te warm en verstopte zijn kleren achter een wagen. De man droeg enkel een mondmasker, maar had wel zijn identiteitskaart bij. We hebben hem vriendelijk gevraagd om zich achter een struik opnieuw aan te kleden. Daarna zetten we hem thuis af. De persoon had geen seksuele bedoelingen.”