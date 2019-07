Na zoveelste vastgereden vrachtwagen: “We moeten hele situatie van Gentbruggebrug grondig herbekijken” Erik De Troyer

11 juli 2019

16u22 0 Gent Voor de zoveelste keer was het vandaag prijs aan Gentbruggebrug. Een vrachtwagen reed zich vast onder de amper 2.40m hoge Gentbruggebrug. Het is een terugkerend fenomeen. Schepen Filip Watteeuw (Groen) wil de hele situatie rond Gentbruggebrug herbekijken en zo het probleem met klemgereden vrachtwagens oplossen. “Maar ook de situatie op de brug zelf moet bekeken worden want voor zwakke weggebruikers laat de situatie te wensen over”, zegt hij.

Een blik in het archief maakt meteen duidelijk hoe groot het probleem is. Oktober 2017: ‘Oeps, brug lager dan gedacht’, mei 2016: ‘Brug te laag, dak eraf’. Ook in 2013, 2010, 2009 en 2008 (twee maal waaronder een touringcar), 2007 en 2004 zijn er feiten van vastgereden voertuigen. Vermoedelijk zijn er zelfs nog een pak meer.

Het laatste geval van vandaag was een kleine vrachtwagen die heel zijn achterkant verloor. De schade aan de wagen was groot maar de brug zelf liep geen structurele schade op. Niemand raakte gewond.

Hoe blijft het toch komen dat vrachtwagens zich daar blijven vastrijden? Aan de signalisatie kan het niet liggen. Aan de brug zelf staat een waarschuwingsbord met de melding dat enkel wagens lager dan 2.40m er onderdoor kunnen. Ook op weg er naartoe staan er borden.

“Als zelfs vrachtwagenchauffeurs niet meer weten hoe hoog hun voertuig is”, zucht schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. “Er is weinig wat we kunnen doen. Op die plek vrachtverkeer verbieden zou een optie zijn maar dan moeten we de politie dat ook laten controleren. We kunnen dan niet veel meer doen dan nog een bord plaatsen met een hoogtebeperking. Als men ook dat bord negeert dan blijft men zich vastrijden.”

Toch wil Watteeuw de situatie aan de brug herbekijken. “Binnenkort starten we met verkeersplannen in de Gentse deelgemeenten en Gentbruggebrug zal meteen in die eerste plannen opgenomen worden. De situatie met de vrachtwagens nemen we mee, maar ook de situatie op de brug zelf laat te wensen over”, zegt Watteeuw. “Hoe we dat concreet doen moet nog bekeken worden. De brug heeft twee autorijstroken en fietssuggestiestroken maar geen fietspad. We moeten de situatie daar grondig bekijken”, zegt hij.

Gentbruggebrug is bij fietsersverenigingen al langer een doorn in het oog. In 2003 werd de volledige brug aangepakt maar bleek het verhoogde fietspad dat de stad wou niet aangelegd door het agentschap wegen en verkeer. Dat werd toen afgedaan als een communicatiefout in de voorbereidingen van de werken. Tien jaar later klaagden de fietsersbond en het Gents Milieufront de situatie voor fietsers op de brug aan. Pas daarna kwam er een fietssuggestiestrook.

Nu lijkt er dus beterschap in zicht voor één van de gevaarlijkste punten van Gent voor fietsers...en vrachtwagens.