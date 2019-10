Na weigering Braziliaanse dansers in cafés: “Misschien moeten we ervoor zorgen dat het bestaande reglement wordt toegepast” Sabine Van Damme

07 oktober 2019

18u11 3 Gent Vorige week kregen leden van een Braziliaanse dansgroep een staande ovatie in de Vooruit, maar mochten ze nadien Vorige week kregen leden van een Braziliaanse dansgroep een staande ovatie in de Vooruit, maar mochten ze nadien niet binnen in liefst drie Gentse cafés. Burgemeester De Clercq wil initiatieven tegen discriminatie in de horeca. “Maar er is al een politiereglement. Misschien moeten we ervoor zorgen dat dat wordt nageleefd”, zegt Guy Reynebeau van sp.a.

Reynebeau zat zelf mee aan het roer toen het politiereglement werd opgesteld. Dat was in 2011, toen hij schepen van gelijke kansen was. “De toenmalige meerderheid heeft dat reglement goedgekeurd met steun van CD&V en Groen, beiden toen nog oppositiepartijen”, zegt hij. “Er was toen al een anti-dsicriminatiecharter, maar dat werkte niet omdat het niet afdwingbaar was. Met het politiereglement is dat wel zo. Het is sindsdien verplicht dat zaken die met een portier werken een camera hebben aan de deur die op die portier gericht is, én dat elk incident en elke weigering wordt bijgehouden in een logboek. Dat maakt niet alleen dat achteraf op objectieve wijze kan gecontroleerd worden of een klant al dan niet terecht is geweigerd, het is ook een vorm van bescherming voor de portiers zelf, tegen ongegronde klachten. Het verbaast mij dus dat de burgemeester nu nieuwe initiatieven wil. We hebben een streng politiereglement. Misschien moeten we er eerst op toezien dat dit wordt nageleefd.” Klanten weigeren in een zaak mag – voor alle duidelijkheid – wel als de zaak volzet is of als de klant daar eerder voor problemen heeft gezorgd, maar dus niet omwille van zijn huidskleur of de taal die hij spreekt.

“We hebben de betrokken Brazilianen aangeraden om klacht in te dienen tegen de zaken waar ze geweigerd zijn”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq. “Zolang dat niet is gebeurd, weet de politie officieel niet over welke zaken het gaat, en kunnen ze dus ook geen onderzoek instellen.” De dansers werden dezelfde avond ook al tegengehouden op straat door de politie, naar verluidt ‘omdat ze te traag stapten’. Daarover is bij de politie een intern onderzoek opgestart.

Ondertussen loopt bij de stad nog steeds een ‘nightlife-overleg’, tussen het stadsbestuur en vertegenwoordigers van het nachtleven. Dat werd opgestart na de perikelen met de Kompass Klub begin dit jaar. Ongetwijfeld komt ook daar het thema discriminatie nog aan bod, met concrete voorstellen over de aanpak daarvan.