Na vijf jaar afwezigheid staat Pierke weer op scherp

Erik De Troyer

17 juli 2020

22u58 0 Gent Voor het eerst in vijf jaar was er vrijdag nog eens ‘conference’ van Het Spelleke van Drei Kluite. Er viel weer iets te vertellen over de Gentse politiek en dus werd het poppenspel van Pierke Pierlala afgestoft.

Door de coronamaatregelen moest alles gebeuren met minder publiek en met afstand. De try-out gebeurde voor een 40-tal mensen…elke bubbel ver genoeg uit mekaar. Het Spelleke steekt ook met corona de draak. Elke toeschouwer wordt eerst grondig ontsmet, wie een te ruime bubbel heeft gaat in quarantaine voor de rest van de voorstelling.

Het Spelleke moet het hebben van de politieke satire en dan is het geen verrassing dat de groenen toch wel heel hard in het vizier komen. Filip ‘Ratteeuw’ Watteeuw in de eerste plaats als woordvoerder van burgemeester Mathias De Clercq en zijn vele andere bevoegdheden. Maar ook Hafsa El-Bazioui die werd omgedoopt tot ‘Troela Ali-Baba’. De gloednieuwe perfesser Gents Peter Van Haelter mocht de nieuwe Gentse corona-woordenschat uit de doeken doen. We weten nu wat ‘strielgoeste’ of een ‘eiwewijvenvietriene’ is.

De angel zat hem in de staart. Luk De Bruyker herhaalde nog eens dat hij 0 euro subsidie heeft gekregen van de stad. Na de voorstelling kan iedereen geld in de collectebus steken. “Met de helft van dat bedrag gaan we eten en de andere helft geven we aan schepen Storms met de opdracht dat ze dat eerlijk moet verdelen over al die kleine artiesten die niets van haar hebben gekregen.”