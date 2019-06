Na tweede doorlichting circulatieplan: 62 handels- en horecazaken erbij, maar 1 op 3 Gentenaars winkelt minder in binnenstad Erik De Troyer

11 juni 2019

20u06 14 Gent De stad Gent heeft het circulatieplan voor een tweede keer geëvalueerd. Voor het eerst zijn er cijfers over de impact op de handel. Vorig jaar kwamen er 62 handels- en horecazaken bij en waren er minder faillissementen. Al moeten winkelstraten zoals de Veldstraat en Langemunt het met minder passanten stellen.

Het rapport is gebaseerd op metingen en bevragingen die eind 2018 werden uitgevoerd. Er staan wel wat cijfers in waarvoor de stad zich een pluim op de hoed mag steken. De fiets is bij de Gentenaars bijna even belangrijk als de auto. Zo’n 35% van de Gentenaars kiest voor de fiets voor de meeste verplaatsingen tegenover 38% voor de auto. Uit tellingen moet blijken dat het fietsgebruik in de binnenstad met 60% is toegenomen.

Bussen en trams rijden sinds de invoering van het circulatieplan vlotter door Gent. Gemiddeld gaat het 5 tot 8% sneller. Al blijven er ook plaatsen waar bussen mee in de file staan met de wagens zoals aan de Frans Van Ryhovelaan en de Nieuwewandeling.

Voor het eerst zijn er ook cijfers over de impact van het circulatieplan op de handel. Daaruit blijkt dat er in de periode net voor en net na de invoering van het circulatieplan veel meer faillissementen waren dan voordien (215 in zes maanden tijd). Na de invoering nam het aantal faillissementen af en er startten ook meer nieuwe handelszaken. Centrum Gent kreeg er in 2018 precies 62 handels- en horecazaken bij.

Het winkelgedrag van de Gentenaars blijkt aanzienlijk gewijzigd. Van de bevraagde Gentenaars antwoordde 30% minder in de binnenstad te winkelen tegenover 5% die net vaker shopt in de binnenstad. Dat bevestigt het aanvoelen van heel wat handelaars. Ook de passage in de winkelstraten bevestigt dat beeld. De Veldstraat heeft het zeer moeilijk met een almaar dalend aantal passanten. Ook de Kortedagsteeg, de Hoogpoort en de Langemunt moeten het met minder passanten stellen. De Brabantdam, Vlaanderenstraat, Zonnestraat en Mageleinstraat doen het dan weer beter.

Wat vinden de Gentenaars nu van dat circulatieplan? Zowat 50% vindt het circulatieplan een goede zaak, 30% een slechte zaak. In 2017 was nog 55% voorstander en 35% tegenstander. Het lijkt er dus op dat de polarisatie tussen het voor- en tegen-kamp wat gaan liggen is, maar er is nog een hele weg af te leggen. Hoe ouder, hoe minder men voorstander is van het circulatieplan. Van de 80-plussers is 51% tegenstander. Late twintigers en vroege dertigers staan het vaakst positief tegenover het plan.

Op de vraag of de verkeersleefbaarheid in eigen buurt is verbeterd antwoordt 34% ‘neen’. Daar staat 31% tegenover die de situatie wel verbeterd zag. Wie binnen de stadsring woont vindt het verkeer vaak leefbaarder dan wie in de Gentse rand woont.

Bewoners van de sectoren Brugse Poort, Rabot en Tolhuis staan negatiever tegenover het plan dan elders in de stad. Al ontbreken de cijfers in het rapport.

Ook het aantal ongevallen kent een opmerkelijke trend. Binnen de R40 is het aantal ongevallen met voetgangers of fietsers sterk afgenomen. Op R40 neemt het aantal ongevallen echter toe. Tussen april en november werden er 19 voetgangers, 56 fietsers en 19 bromfietsers betrokken bij een ongeval.

De evaluatie zal binnenkort besproken worden in een themacommissie op het stadhuis.