Na twee uur zit container aardig vol en nog minstens twee dagen werk in vuilste huis van Sint-Amandsberg Cedric Matthys

15 oktober 2019

17u50 108 Gent Het opruimen van het vuilste huis van Sint-Amandsberg is dinsdagochtend gestart. De gespecialiseerde firma arriveerde met een container van 8 ton. Die zat na twee uur al aardig vol. De bewoner verzamelde al jarenlang rommel in zijn woning, maar daar is nu een einde aan gekomen. Buren klaagden over de stank en een muizenplaag.

Mening voorbijganger keek verbaasd op toen ze in de Heiveldstraat liepen. Drie werkmannen droegen dinsdagochtend vanaf negen uur ’s morgens vuilniszak na vuilniszak buiten uit wat sinds kort ‘het vuilste huis van Sint-Amandsberg’ heet. Ze belandden allemaal in een container van 8 ton. Burgemeester Mathias De Clercq verklaarde deze woning begin vorige week onbewoonbaar.

Sociale begeleiding

De opruiming dinsdag kon rekenen op heel wat bekijks in de buurt. Onder andere voor de leerlingen van het Sint-Janscollege iets verderop leek “het vuilste huis” de ultieme middagbreak. Voor hen houdt de cinema binnenkort op. “De firma heeft nog minstens twee dagen nodig om alles weg te krijgen”, horen we op het kabinet van Mathias De Clercq. “Daarna keert de man (die nu bij familie verblijft, red.) terug naar zijn woning. Hij stemde in met sociale begeleiding. We gaan hem zo goed mogelijk opvangen.”

Alles begon na klachten van de buren. “We stuurden daarop een controleur”, klinkt het op het kabinet van burgemeester De Clercq. “Maar de deur bleef tot twee maal toe gesloten.” De stad liet daarom op 7 oktober de politie ter plaatse komen met een slotenmaker. Dat laatste bleek echter niet nodig. De man opende dan toch zijn deur. Uit het verslag van de controleur bleek dat de situatie onhoudbaar was. De bewoner kreeg zeven dagen de tijd om zijn woning op te ruimen. Hij mocht het huis enkel nog binnen om schoon te maken, maar dat heeft hij dus niet gedaan. De stad Gent stuurde een professionele firma ter plaatse, op kosten van de bewoner.

Kritiek op Facebook

“Sommige buren klaagden over muizen”, vult buurtbewoonster Monique Graton aan, “en in de zomer kon het er soms stinken. Het is dan ook goed dat er eindelijk iets aan gebeurt. Daarnaast zal ik blij zijn als de hele heisa eindelijk van de baan is. Ik hoorde dat er op Facebook kritiek is gekomen op onze buurt. Mensen vonden dat we zelf de handen uit de mouwen hadden moeten steken. Maar wees nu eerlijk, hier was geen beginnen aan. Ook zijn we altijd bezorgd geweest om de man. Ik zal nooit zijn voor- of achternaam noemen.”