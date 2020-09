Na succes in Antwerpen openen vier broers notenwinkel in Gent: “Zoals Ikea, maar dan voor noten” Jill Dhondt

15u16 4 Gent De broers Boumazoughe openden in een jaar tijd drie vestigingen in Antwerpen, en trekken nu ook voor het eerst naar Gent. In de Brabantdam openden ze ‘De Noterij’ waar je naast noten ook gedroogd fruit, zaden, chocoladelekkernijen en geschenkdozen kan vinden.

Het verhaal van De Noterij begon op een markt in Antwerpen. Daar stond één van de Boumazoughe-broers elke week als enige notenkraam, waar hij steeds de vraag kreeg om een permanente winkel te openen. Zo gevraagd zo gedaan. Zijn drie broers sprongen op de kar en samen openden ze niet één, maar drie winkels in Antwerpen in een jaar tijd.

“Tijdens de lockdown zijn we ook gestart met een webshop, waardoor we plots heel veel bestellingen uit Gent en Brussel binnenkregen”, legt Rachid Boumazoughe uit. “Daarom hebben we besloten om een nieuwe winkel te openen buiten Antwerpen. In Gent kan je meer dan zestig producten vinden, gaande van noten over zaden tot gedroogd fruit. Daar zitten ook noten tussen die we zelf roosteren of dippen in chocolade.”

Patser

Waar het vooral om draait voor Rachid, Said (bekend van de film Patser), Isa en Younes Boumazoughe is de prijs-kwaliteit. Doordat ze hun waren rechtstreeks bij de importeur aankopen, kunnen ze hun prijs laag houden zonder de kwaliteit mee naar beneden te halen. “We willen een meerwaarde betekenen. Het is de bedoeling dat je meteen aan De Noterij denkt, als je aan noten denkt. Zoals wanneer je meteen aan Ikea denkt, wanneer je aan kasten denkt.”

De Noterij, Brabantdam 9, Gent.