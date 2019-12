Na schoorsteenbrand in restaurant Taxi’s: “Gelukkig is de schade beperkt” Wouter Spillebeen

06 december 2019

19u54 0 Gent “Even pech, maar ons team is klaar om er morgenavond (zaterdag, red.) weer in te vliegen”, zeggen de uitbaters van restaurant Taxi’s in de Zuidstationstraat in Gent. Daar brak donderdagavond een schoorsteenbrand uit.

Toen de brand ontstond zaten een vijftiental klanten in het restaurant. Zij werden meteen geëvacueerd aangezien de brand heel wat rook veroorzaakte. Een persoon moest naar het ziekenhuis omdat hij wat rook had ingeademd, maar was hij er volgens de brandweer niet slecht aan toe.

Vrijdag bleef het restaurant gesloten. “We danken jullie voor jullie geduld en steun, morgen gaan we terug open en staan we opnieuw helemaal klaar met ons team om jullie te verwennen”, schrijven de uitbaters op facebook. De kleine schoorsteenbrand houdt hen dus niet tegen om snel terug gasten te ontvangen.

De brand ontstond in een afvoerbuis van het ventilatiesysteem aan de achtergevel van het gebouw. Isolatiemateriaal rond de buis vatte daardoor ook even vuur, maar de schade in het restaurant bleef uiteindelijk beperkt.