Na rode ibis nu ook lepelaar gespot in de Gentbrugse Meersen Sabine Van Damme

03 mei 2020

De dierentuinen zijn gesloten, maar vogelliefhebbers kunnen hun hart nu ophalen in de Gentbrugse Meersen. Nadat er vorige week een rode ibis werd gespot, zijn er nu foto's gemaakt van een lepelaar. In tegenstelling tot de ibis kan die lepelaar wél een wild exemplaar zijn en dat zou goed nieuws zijn.

Tot nu was de Bourgoyen dé place to be voor vogelspotters, maar de Gentbrugse Meersen steken dat natuurgebied naar de kroon. Vorige week is er een rode ibis gespot in de Meersen. Dat was zo goed als zeker een van de vogels die eind februari ontsnapten uit dierenpark Planckendael bij Mechelen, want rode ibissen leven hier niet in het wild.

Lepelaars daarentegen komen hier wél voor, al is dat dan heel zelden. Als ze worden gezien in ons land, is dat doorgaans in het Zwin. In 2013 broedden er lepelaars op twee plaatsen in ons land. Maar de grote vogel doet het steeds beter in Europa en broedt onder meer in Groot-Brittannië, Duitsland en zelfs Polen en Denemarken. Het dier, met een kenmerkende bek waarvan het uiteinde op een lepel gelijkt, voedt zich met kleine visjes, waterdieren en slakken. Dan is een gebied als de Gentbrugse Meersen dus een ideale habitat. Overwinteren doen lepelaars in Spanje of Afrika.