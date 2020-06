Na meer dan 2 jaar werken is de Botestraat eindelijk klaar Sabine Van Damme

19 juni 2020

Een zucht van opluchting in Wondelgem en Mariakerke. De Botestraat, de verbindingsstraat tussen beide gemeentes, is eindelijk terug open. Meer dan 2 jaar hebben de werken geduurd.

Een integrale heraanleg van de Botestraat heeft vooral de Wondelgemnaren eindeloos op de zenuwen gewerkt. Want door het doorknippen van die verkeersaders moesten ze eindeloos omrijden langs kleine straatjes in Mariakerke. De Botestraat is nu eindelijk klaar, met mooie brede fietspaden die tegelijk ook voetpaden zijn en een smallere rijweg dan voorheen. Het stuk tussen het kruispunt met de Eeklostraat en Mariakerkebrug was eerder al gedaan. Nu is dus ook het stuk tussen de Eeklostraat en de tramsporen klaar. Enige hindernis die er nu nog is voor een vlotte doortocht: Mariakerkebrug. Die is voor de helft afgesloten voor een grondige renovatie, en ook dat zal nog een hele tijd duren.