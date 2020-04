Na maanden van stilzwijgen komt Delphine Boël met een videoboodschap voor… Gent



Erik De Troyer

06 april 2020

11u19 0 Gent Sinds haar erkenning als koningsdochter heeft Delphine Boël zowat alle camera’s gemeden. Ze gaf geen interviews, reageerde nergens op tenzij door af en toe een foto of filmpje te posten op haar sociale media. Afgelopen zondag dook ze dan toch op in een videoboodschap met een warme mededeling voor de inwoners van Gent.

Het filmpje werd getoond tijdens de maandelijkse Gentse debatmoment ‘Speakers Corner’ dat door de coronacrisis online doorging. “Vandaag herinner ik me mijn bezoek aan Gent enkele jaren geleden”, zegt ze . “Het was zo mooi en de Gentenaars waren zo gastvrij en leuk. Ik wil me richten naar de Gentenaars. Blijft sterk, blijf zo positief als mogelijk om gezond te blijven. Hopelijk is dit snel voorbij en kunnen we binnenkort weer genieten van jullie mooie parken, musea en mensen.”

Dat Delphine Boël zich specifiek richt naar Gent en de Gentenaars hoeft op zich niet te verbazen. Het is de enige stad waar ze een park naar zich genoemd kreeg. Dat park ligt aan de rand van de wijk met alle koninklijke namen en kwam er op initiatief van buurtbewoners. Voorlopig is die naam nog officieus maar meteen na haar erkenning door koning Albert II als zijn dochter gingen stemmen op om het park ook officieel te maken.

Het was ex-schepen Guy Reynebeau die haar zo ver kreeg om de boodschap in te spreken. “Door de coronacrisis kan het voorlopig niet maar liefst van al zouden de buurtbewoners van het park zo snel mogelijk de naam officieel maken. Liefst met Delphine erbij zoals dat ook bij de inhuldiging het geval was.”